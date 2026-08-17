İBB Davası, 40 günlük aranın ardından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülmeye başlandı. Davada 53'ü tutuklu 414 sanık bulunuyor. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, bu gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"ADİL YARGILANMAYA DAİR KAYGILARIMIZ ARTTI"

İmamoğlu, yeni salonun fiziksel olarak değiştiğini ancak adaletin temel şartlarının yine sağlanamadığını savundu. İmamoğlu, "Bugün Silivri'de değişen yalnızca duruşma salonuydu. Ailelerin sevdiklerini görebilmek için dürbün kullandığı, avukatların müvekkilleriyle iletişim kurmakta zorlandığı bir salonda, adil yargılanmaya, adaletin sağlanacağına dair kaygılarımız daha da arttı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının da eleştirildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'nun ne zaman ve ne kadar süreyle savunma yapacağının belirsiz olduğu vurgulandı. İmamoğlu, "Koca bir adliye salonu yapıldı ama adaletin en temel şartı yine sağlanamadı; milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun en temel hakkı olan savunmasını ne zaman ve ne kadar süreyle yapacağı belirsiz" ifadelerini kullandı.

Duruşma sürecinde yaşanan psikolojik baskının devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Görüyoruz ki 1,5 yıl bizlere ve sevdiklerimize yaşatılan psikolojik baskı, biçim değiştirerek kaldığı yerden devam ediyor. Ama biz bir an olsun hak, hukuk ve adalet demekten vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, insanları birbirinden uzaklaştıran salonlara ve temel hakları sınırlayan uygulamalara karşı mücadele edeceklerini belirtti. İmamoğlu, "İnsanları birbirinden uzaklaştıran salonlara, temel hakları sınırlayan uygulamalara ve hukukun yok sayılmasına rağmen; adaletin herkes için eşit ve eksiksiz işlediği bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.