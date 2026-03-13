19 Mart operasyonu mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 28. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. 28. buluşmanın basın açıklaması, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu.

"Biz bu davanın, yalnızca mahkeme salonlarının duvarları arasında kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu vicdanını tatmin eden bir duruşma süreci yürütülmesini istiyoruz; adil ve şeffaf bir yargılama talep ediyoruz. Bu sadece bizler için değil bu toplum için bir ihtiyaçtır" ifadesini kullanan Dilek İmamoğlu duruşmaların canlı yayınlanması talebimizi daha önce defalarla yinelediklerini bu konuda hem siyasilerden hem de halktan destek gördüklerini kaydetti.

TÜM PARTİLERE ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin canlı yayın konusunu iki defa dile getirdiğini vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, dün Meclis’e bu konuyla ilgili bir öneri teklifinde bulundu. Yine Meclis’in oylarıyla, MHP ve AKP oylarıyla bu teklif önerisi reddedildi. Neden? Soruyoruz aileler olarak; neden reddettiniz? Bize bir mesajınız mı var? Bize bir mesaj mı veriyorsunuz? Diyorsunuz ki ‘Biz Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını suçsuz yere bir yıldır tutsak edildiğine inanıyoruz. Yani siz ailelere inanıyoruz. Bir yıldır sizin adalet çağrınıza, hukukun işletilmesine inanıyoruz’ diyorsunuz. Ama Türkiye'ye, yani 86 milyona bu durumu açıklayamayız. Bizim sizden aldığımız mesaj budur. O halde benim size iki önerim olacak: AKP, MHP ve DEM başta olmak üzere, tüm partilerin hukuk komisyonlarından birer liyakatlı hukuk temsilcinizi mahkemeye, duruşmalara gözlemci olarak yollayın. Onlar, size gün sonunda, duruşmaları rapor etsin. İki; Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına, yine aynı şekilde tüm parti genel başkanları katılsın. Ekrem İmamoğlu’nun ve avukatlarının savunmasını mahkemede tüm parti genel başkanları izlesin. Öyle ya; siz eşimi, çocuklarımın babasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı adayını, 25,5 milyon oyla seçilmiş cumhurbaşkanı adayını bir yıldır tutsak ettiniz. Onu azılı suçlu ilan ettiniz. Ve biz de size diyoruz ki, ‘Mahkemeler canlı yayınlansın’ ve siz bunu kabul etmiyorsunuz. O halde buyurun mahkemeye, buyurun duruşma salonlarına. ‘Yok. Hayır olmaz’ diyorsanız, o zaman hukuku işletin ve Ekrem İmamoğlu'nu, arkadaşlarını tutuksuz yargılayın. Hemen şimdi hepsini serbest bırakın."

"Sadece adil, şeffaf ve tarafsız bir yargılama süreci" istediklerinin altını çizen İmamoğlu "Böyle olduğunda gerçeklerin ortaya çıkacağından ve sevdiklerimizin özgürlüklerine kavuşacağından hiç şüphemiz yok. Bir yıldır hak hukuk ve adalet arayışında olsak da adalete inancımızdan asla vazgeçmedik. Hukuk er ya da geç sonunda işleyecek. Toplumun vicdanından, bizlere destek olan milyonlardan ve birbirimizden güç aldık. Ayrıcalık değil, hukukun temel ilkelerine uyulmasını istiyoruz. Sevdiklerimize güveniyor, onlarla gurur duyuyoruz. Adil, şeffaf ve de tarafsız bir yargılama için hep birlikte durmaya, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.