İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Şubat tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan 13 kişi arasında yer alan Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, 7 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıktı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada dava dosyasını ve delil durumunu inceleyen mahkeme heyeti, Ali Kaya'nın tutukluluk halinin devamını gerektirecek yeterli somut şüphe bulunmadığına kanaat getirdi. Mahkeme, Kaya'nın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKMASINA RAĞMEN 7 AY TUTUKLU KALDI

Soruşturma sürecinde Ali Kaya hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Ancak soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporlarında Kaya'nın tüm uyuşturucu testlerinin negatif çıktığı belgelenmiş, buna rağmen tutukluluk hali devam ettirilmişti.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN HUKUKİ DURUMU NETLEŞMEDİ

İlk duruşmada alınan tahliye kararının ardından Ali Kaya serbest bırakılırken, aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan diğer isimlerin hukuki durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.