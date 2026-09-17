Dilek Yarımadası’nın Didim tarafındaki bölümünde kaçak avcılık yapıldığına dikkat çeken hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, alanda yeterli uyarı ve denetim bulunmadığını ifade etti. Kaya, yüzlerce kuş türünün göç güzergâhında konakladığı bölgenin etkin biçimde korunması gerektiğini vurguladı.

‘BİR TANE UYARI TABELASI BİLE YOK’

Kaya, korunan alana giriş güzergâhında avcılığın yasak olduğuna ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Alanın güvenlik kameralarıyla izlenmesi ve kaçak avcılığa anlık müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, bölgede sürekli devriyelerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Kaya, “Burası korunan alan. Bu alana giderken birçok koruyucu tedbir uygulanması gerekirken yol boyunca avcılığın yasak olduğuna dair bir tane uyarı tabelası bile bulunmuyor” dedi.

KUŞLARIN GÖÇ GÜZERGÂHI

Bölgenin önemli kuş yaşam alanlarından biri olduğunu ifade eden Kaya, yüzlerce kuş çeşidinin bölgede yaşadığını, çok sayıda kuş türünün de göç dönemlerinde alanda konakladığını belirtti.

Kaya, kuşların göç sırasında bölgede bir süre kalarak besin ve su ihtiyaçlarını karşıladığını aktararak, denetimsizliğin göçmen kuşlar açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

‘MİSİNALAR KUŞLARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR’

Kaçak avcılıkta kullanılan malzemelerin de kuşlar için tehdit oluşturduğunu belirten Kaya, özellikle misinaların kuşların ayaklarına dolanarak ölümlerine yol açabildiğini ifade etti.

Kaya, “Denetimsizlik olduğu zaman bu kuşlar kaçak avcılar tarafından ya katlediliyor ya da sürekli rahatsız ediliyor. Kaçak avcıların kullandığı misinalar kuşların ayağına bağlanarak ölmelerine sebep oluyor” diye konuştu.

ENDEMİK BİTKİLER DE TEHDİT ALTINDA

Kaya, sulak alanlarda endemik bitki türlerinin de bulunduğunu belirterek, avcıların bilinçsiz şekilde bölgeye girmesinin bitki örtüsüne zarar verdiğini söyledi. Bölgede çevre kirliliğinin de ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Kaya, korunan alanların yalnızca hayvanlar açısından değil, bitki çeşitliliği açısından da korunması gerektiğini vurguladı.

‘ETKİN ŞEKİLDE KORUNMALI’

Vatandaşların dahi bölgede avcılığın yasak olup olmadığını araştırmak zorunda kaldığını söyleyen Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarına denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Kaya, Avrupa sözleşmeleriyle korunan alanların etkin şekilde korunmasının kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, “Bu alanlarda kaçak avcılar cirit atmamalı. Bizler de yaşamı savunan insanlar olarak bu kaçak avcılarla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.