Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sivil zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde yürüttükleri rutin denetimlerde 45 yaşındaki Y.G.'yi sokakta dilenirken suçüstü yakaladı.
ÜZERİNDEN 30 BİN 200 LİRA ÇIKTI
Ekipler, yakaladıkları Y.G.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada şahsın cebinden, günlük kazancı olduğu değerlendirilen toplam 30 bin 200 lira nakit para çıktı. Zabıta memurları kayıt dışı paranın tamamına el koyarken, Y.G.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesti.
İL İL GEZİP DİLENİYOR
Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın Niğde'den Eskişehir'e geldiği ve sadece bu şehirle sınırlı kalmayıp farklı illeri de gezerek dilencilik faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıktı.