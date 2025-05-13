Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde yapılan kontrollerde, dilencilik yaptığı tespit edilen Ceylan G. (37) adlı kadın zabıta ekiplerince yakalandı.
Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında, 50 bin 145 lira nakit para bulundu.
Dilencilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen paraya el konulurken, Ceylan G.’ye idari para cezası kesildi.
İşlemler sırasında Ceylan G.’nin konuşma güçlüğü çektiği gözlendi.