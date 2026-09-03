Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yürütülen operasyon sırasında, vatandaşlardan para talep ederek dilencilik yaptığı tespit edilen İran uyruklu bir şahıs ekipler tarafından yakalandı.

İşlem yapılmak üzere Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binası'na götürülen şahsın detaylı üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada, dilencinin üzerinden tam 60 bin TL nakit para çıktı. Kimliği açıklanmayan kişiye, dilencilik yaptığı gerekçesiyle ilgili kanunlar kapsamında 3 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Zabıta birimlerindeki idari yaptırım ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Üzerinden yüksek miktarda para çıkan yabancı uyruklu şahsın, buradaki yasal sürecinin ardından Türkiye'den sınır dışı edildiği bildirildi.