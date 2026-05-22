Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde artış gösteren dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirilen uygulamada dikkat çeken bir olay yaşandı.
Ekipler, sağlık sorunları ve maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyerek yolculardan para isteyen Ekrem K.’yi bir süre takibe aldı. Vatandaşlardan para topladığı belirlenen şahıs, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Zabıta Daire Başkanlığı’na götürülen Ekrem K.’nın üzerinde yapılan aramada, dilencilikten elde edildiği değerlendirilen toplam 117 bin 661 TL bulundu. Ele geçirilen paraya el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.