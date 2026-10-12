Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, finalde Nijerya ve Filipinler temsilcilerini geride bırakarak dünya birincisi oldu.

Uluslararası erkek modelliği yarışmasında elde ettiği bu başarıyla gündeme gelen Divrikli'nin hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Dilhan Divrikli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dilhan Divrikli kimdir?

Dilhan Divrikli, uluslararası erkek modelliği yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden bir modeldir. Belçika'da dünyaya gelen ve Brüksel'de yaşayan Divrikli, modellik kariyerinde Top Model of Türkiye yarışmasında elde ettiği birincilikle dikkat çekti.

Bu başarısının ardından Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasına katılan Divrikli, 10 Ekim 2026'da gerçekleştirilen finalde rakiplerini geride bırakarak dünya birinciliğini kazandı. Türkiye adına yarışan model, bu sonuçla Mister Global 2026 unvanını elde etti.

Dilhan Divrikli'nin doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle modelin kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Dilhan Divrikli aslen nereli?

Belçika'da doğan Dilhan Divrikli, Brüksel'de yaşıyor. Ailesinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle bağları bulunan model, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil ediyor.