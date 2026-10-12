Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da 10 Ekim 2026'da gerçekleşen büyük finalde, dünyanın dört bir yanından gelen adaylar birincilik için yarıştı. 2014 yılından bu yana aynı ülkede düzenlenen Mister Global, uluslararası erkek güzellik yarışmaları arasında prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 10 gün süren kamp döneminde yarışmacılar, çeşitli etkinlikler, sunumlar ve değerlendirme aşamalarından geçti. Final gecesinde sahne performanslarıyla jüri karşısına çıkan adaylar, yoğun bir rekabet ortamında unvan için mücadele etti.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda Dilhan Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte son üçe kaldı. Sergilediği performansla rakiplerini geride bırakan Divrikli, Mister Global 2026 ünvanını kazanarak dünya birincisi oldu.

Daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında dereceleri bulunan Divrikli'nin, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle köklü aile bağları bulunuyor. Yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdüren Divrikli'nin dört dil konuşabildiği belirtiliyor.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği öğrenilen Divrikli'nin, gelecekte profesyonel oyunculuk alanında kariyer hedeflediği ifade edildi.