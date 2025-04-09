ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüyle bahsetti, ‘aba altından sopa’ gösterdi. “Erdoğan adında bir adamla harika ilişkilerim var. Adını duydunuz mu? Onu seviyorum, o da beni seviyor. Hiç sorun yaşamadık ve çok şey atlattık. Geçmişte bazı sorunlarımız oldu ama orada bir papazımız vardı. (Rahip Brunson) Onu nasıl geri aldık” dedi.

Türkiye-İsrail krizi istemiyorum

Trump, “Buna medya kızacak ama ben onu seviyorum, o da beni seviyor” ifadesini kullandı. “2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptı ve Suriye’nin kontrolünü ele geçirdiler. Erdoğan’ın hakkını vermek lazım. Gerçekten çok güçlü ve zeki biri” dedi. Sözü İsrail’e getiren Trump, Netanyahu’ya dönerek “Türkiye ile yaşanan bir sorun varsa çözebiliriz ama İsrail’in mantıklı olması lazım. Bir sorun istemiyorum” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray’da Netanyahu’yu ağırlayan Başkan Trump’ın, Netanyahu’yu sandalyesine yönlendirmesi oturmasına yardım etmesi dikkat çekti. Trump 3 ay önceki buluşmada da yine Netanyahu için sandalye çekmişti.

“Suriye Türk üssü olmasın”

Netanyahu ise görüşmede, “Suriye’nin Türkiye dahil hiç kimse tarafından İsrail’e saldırmak için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz” diyerek Ankara’ya mesaj verdi. Uzmanlar, Trump’ın Erdoğan’a sıcak mesajları, ABD’nin PKK/PYD’yi Suriye’de kalıcı bir güvenlik gücü olarak tanıyacağı yeni bir dönemin habercisi. Türkiye’nin bölgede üs kurmaması karşılığında, SDG lideri Mazlum Abdi’nin meşrulaştırılması bekleniyor” yorumu yaptı.

GAZZE ÖLÜMÜN PENÇESİNDE TRUMP EMLAK HESABINDA!

Trump, yine dünyayı şaşkına çeviren açıklamalar yaptı. Gazze’yi “Denize nazır mülk” diye tanımlayan Trump, “ABD oraya barış gücü kurmalı, sahip olmalı” dedi. Filistinlilerin başka ülkelere gönderilebileceğini belirten Trump, “Bu bölgede özgürlük olur, kimse ölmez” diyerek sürgünü barış gibi gösterdi.

Trump’ın “Filistinlileri alacak ülkeler var” sözleri Türkiye’nin adını gündeme getirdi. ABD Başkanı, Gazze Şeridi’ni “dünyanın en tehlikeli yeri” ilan ederken, İsrail’in bölgeyi terk etmesini eleştirdi. Aynı dakikalarda ise ajanslar Gazze’de çocuk cesetlerini, morgları ve yardım sırasındaki açlığı servis ediyordu.



APO’NUN YANINDAN ŞAM’A HELİKOPTERLE ANAYASA MASASINA

Eli kanlı PKK’lı teröristti. ABD ile IŞİD’e karşı savaşırken adı duyuldu. Trump’la

sık sık telefonla görüşürdü. Şimdi yeni Suriye’de anayasanın kurucusu ve affedici bir “başkan” gibi sahnede.

APO’NUN MANEVİ OĞLU

Gerçek adı Şahin Cilo olan Mazlum Abdi, Öcalan’ın yanında büyüdü. PKK kamplarında yetişti. Suriye’de PKK’nın uzantısı olan PYD/SDG içinde lider konumuna geldi. Türkiye’nin “terörist” olarak tanıdığı Abdi, Batı’da “IŞİD’e karşı müttefik komutan” olarak pazarlanarak uluslararası arenaya taşındı.

TRUMP’A ÇOK YAKIN

Mazlum Abdi, özellikle Trump’ın ilk başkanlık döneminde sık sık Washington’la temasta bulundu. Trump ile birçok kez telefonda görüştüğü bilinen Abdi, ABD Başkanı tarafından Erdoğan’a gönderilen ‘sert adamı oynama’ denilen o meşhur mektuba bir de kendi mektubunu iliştirmişti.

CENTCOM’LA İLİŞKİ

Mazlum Abdi’nin Washington’la ilişkileri sadece diplomatik değil, askeri olarak da kurumsal düzeye taşındı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla ile defalarca bir araya geldi. Suriye’nin kuzeyinde düzenli temaslar yürüttü. Abdi fiilen general gibi davranıyor, ABD ise onu o şekilde muhatap alıyordu.

ŞAM’A YOLLANDI

IŞİD’e karşı mücadeledeki rolü öne çıkarılan Abdi, ABD destekli birliklerin kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinden bir ABD helikopteriyle Şam’a taşındı. Burada yeni Devlet Başkanı Ahmed Şara ile kurucu anayasa müzakerelerinde yer aldı. Kürtlerin federal

haklarının tanınmasını ve tüm özgürlüklerinin anayasal güvence altına alınmasını sağlayan maddelere imza attı.

AF İLAN ETTİ

Anayasaya imza atan Mazlum Abdi, ardından Rakka’da bölgedeki ileri gelenlerle toplandı ve genel af ilan etti. Üstelik İsrail ile yakın ilişkileri de son dönemde açığa çıktı. Netanyahu meclisteki konuşmasında “Kürt dostlarımıza yardım etmeliyiz” dedi. Nevruz kutlamalarında Avrupa ve Suriye’de alanlarda Kürtler İsrail bayraklarını açık açık salladı.