Bupa Klinik Direktörü Sarah Ramage, sağlıklı bir dilin pembe renkte ve hafif pütürlü yüzeye sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu pütürlü yapı, "papilla" adı verilen küçük çıkıntılardan kaynaklanıyor. Ancak bu normal görünümdeki herhangi bir değişiklik, vücudumuzda ters giden bir şeylerin habercisi olabilir.

Kırmızı veya Beyaz Lekeler

Dil üzerinde oluşan alışılmadık kırmızı ya da beyaz lekeler, ağız kanseri gibi ciddi durumların habercisi olabilir. Ramage, kırmızı lekelerin "eritroplaki", beyaz ya da gri lekelerin ise "lökoplaki" olabileceğini ve tedavi edilmediğinde kansere dönüşebileceğini belirtiyor.

Beyaz Lekeler (Lezyonlar)

Krem rengi beyaz lezyonlar, genellikle ağızda oluşan mantar enfeksiyonlarının işareti. Oral pamukçuk olarak bilinen bu durum genellikle zararsız olsa da, tedavi edilmezse ağrıya veya yutma zorluğuna neden olabilir.

Kırmızı, Mor veya Soluk Dil

Diş hekimi Dr. Leslie Anthony’ye göre kırmızı bir dil, vücutta ateş veya hormonal dengesizlik olduğunu gösterebilirken; morumsu kırmızı renk iltihap veya enfeksiyona işaret edebilir. Soluk pembe bir dil ise vitamin eksikliği, bağışıklık zayıflığı ya da enerji eksikliğine işaret edebilir.

Kaplama (Coating)

Dilin üzerinde oluşan kalın kaplama sindirim sorunlarının belirtisi olabilir. Sarımsı kaplama enfeksiyon, gri ya da siyaha yakın kaplama ise kronik bir sindirim bozukluğu anlamına gelebilir. Kalın beyaz tabaka ise dolaşım sorunları ya da maya enfeksiyonuna işaret eder.

Dil Şekli

Şişmiş ve kenarları diş izleriyle dolu bir dil, besin emiliminde sorun olduğuna işaret edebilir. Aşırı ince bir dil ise vücudun susuz kaldığını gösterebilir.

Harita Dili

Dilin üzerinde harita gibi görünen kırmızı ve düz alanlar; yüzeyin yenilenme sürecinde düzgün soyulmaması sonucu oluşur. Bu durum genelde zararsızdır ama hassasiyet yaratabilir.

Dil Temizliği Neden Önemli?

Uzmanlar, dilin düzenli olarak temizlenmesini öneriyor. Diş fırçası ile arka kısımdan öne doğru hafifçe fırçalayarak ya da özel dil temizleyicileriyle yapılan temizlik, bakterilerin ve kötü kokuların önüne geçiyor.

Sağlık uzmanlarına göre, dilinizi aynada düzenli olarak gözlemlemek; renk, doku veya kaplama gibi değişimleri fark ederek olası sağlık sorunlarını erkenden tespit etmenize yardımcı olabilir.