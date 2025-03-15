Sohbet sırasında aklınıza gelen ancak bir türlü dile getiremediğiniz bir kelimenin yarattığı hayal kırıklığını kim yaşamamıştır ki?

doctissimo'nun haberine göre hafızanızda derinlere kazınmış olsa bile, çabalarınıza rağmen o kelimeye ulaşmanız neredeyse imkânsız hale gelir. Bu, herkesin başına gelebilecek yaygın ve bir o kadar da can sıkıcı bir durum. Ancak, basit bir hareketle hem kelimeyi hatırlamanız hem de düşünce akışınızı yeniden kazanmanız mümkün.

DİLİMİN UCUNDA FENOMENİ NEDEN OLUR?

Bir kelimeyi ya da ismi bildiğiniz halde hatırlayamamak, endişe edilecek bir durum değildir. Psikologların 'dilimizin ucundaki söz' fenomeni olarak adlandırdığı bu olay, uzun süreli hafızamızın belirli bir kavramı ya da kelimeyi bilinç düzeyine aktarmakta zorlanmasıyla ortaya çıkar.

Bu durum, özellikle stresli anlarda veya zihinsel yükün arttığı zamanlarda daha sık yaşanır. Ayrıca, nadiren kullanılan terimler, hafızada güçlü bir bağlantı oluşturmadığından 'akıldan kaybolma' olasılığı daha yüksek olabilir.

İŞARET PARMAKLARINIZI YÜZÜNÜZE VURUN

"Cognitive Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırma, unutulan kelimeleri daha hızlı hatırlamaya yardımcı olabilecek basit bir yöntemi ortaya koyuyor: İşaret parmaklarınızı bir yüzeye vurmak.

90 katılımcı üzerinde yapılan deneyde, yalnızca düşünme ile jest eklemenin etkileri karşılaştırıldı. Katılımcılara, hatırlanması zor bir kelimeyle karşılaştıklarında bu vuruş hareketini yapmaları önerildi. Sonuçlar, jest ekleyenlerin, sabit durmaya zorlananlara kıyasla kelimeyi daha hızlı bulduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu durumu dil ve hareketle ilgili beyin bölgelerinin aynı anda aktive olmasına bağladı. Çalışma, 'Sözcük hatırlama zorlaştığında, jestler bilişsel yükü hafifleterek zihinsel alan açar ve özellikle zorlanan kişiler için faydalı olur' sonucuna ulaştı.