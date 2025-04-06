Süper Lig4in 30. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada kazanarak zirveyle puan farkını 3'e indirdi. Maçın ardından Rıdvan Dilmen HT Spor’a yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:

“Jose Mourinho her haliyle biz yorumculara ve taraftarlara malzeme olan bir figür. Türkiye'deki Jose Mourinho'yu yorumlamak lazım. 2010 küsürlerde başlamıştır Mourinho ve Guardiola tartışmaları. Bu önemli bir şey ama Türkiye'deki Mourinho'yu aklım almıyor."

"8 tane maçı camia kenetlendiği zaman şampiyon olabilir. Topu topu 3 puan fark var. Bugün 3 puan ve ikili averaj farkını düşündüğünüzde kapatılmayacak değil. Yeter ki camianın en azından ligin son haftasına kadar sahip çıkması lazım."

‘ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 40’

"Benim şampiyonluk şansı iddiam Fenerbahçe için yüzde 40. Hatırlıyorsanız puan farkı 6'yken de yüzde 40 demiştim, şimdi de yüzde 40 diyorum. Fenerbahçe'nin yapması gereken maç maç gitmek."