Dilovası'nda yedi kişiye mezar olan Ravive Kozmetik Fabrikası yangınına dair Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında ilk olarak Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer yedi kamu görevlisinin de kimlikleri belli oldu. Bu isimlerin; eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı olan Hüseyin Öztürk, eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, mevcut Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve zabıta personeli Ömer Kocabay olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği faciada, ailelerin haftalardır sürdürdüğü adalet nöbetinin ardından belediye görevlileri hakkında gözaltı kararı verilmişti.