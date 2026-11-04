Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik'e ait imalathanede 8 Kasım 2025'te çıkan, üçü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın beşinci duruşmasında iki sanık hakkında tahliye kararı çıktı.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kandıra Cezaevi'ndeki salonda gördüğü duruşmada savcı, sanıkların mevcut tutukluluklarının devamını talep etti. Mahkeme ise Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AİLELERDEN TAHLİYE KARARINA TEPKİ

Yangında yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları, duruşmanın ardından cezaevi kampüsü önünde açıklama yaptı. Akat'ın tahliyesine tepki gösterilen açıklamada, “Kaza değil katliam, hesabı sorulacak” sloganı atıldı.

Dosya avukatlarından Onur Fırat Kaynun, Akat'ın işyerindeki konumuna ilişkin değerlendirmesinde, “Kendisini balina diye tarif eden, esas patron olduğu çok açık olan kişiyi mahkeme bugün tahliye etti” dedi.

Kaynun, şikayetleri üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Akat'ı tutuklamaya sevk ettiğini, ancak sulh ceza hakimliğinin ağır ceza dosyasında zaten tutuklu olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı vermediğini anlattı. Kaynun, bu kararın üzerinden bir ay geçmeden Akat'ın tahliye edilmesini eleştirdi.

“BİZ MÜVEKKİLLERE NE ANLATACAĞIZ?”

Tahliye kararına ilişkin tepkisini sürdüren Kaynun, “Biz müvekkillere ne anlatacağız? Gelsinler bize söylesinler” diye konuştu. Ailelerin neden duruşmalara geldiklerini ve ne beklediklerini sorduklarını belirten Kaynun, bu sorulara cevap veremediklerini söyledi.

Hukuk mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Kaynun, “Bu mahkeme salonlarından çıkmasa bile bu aileler adalete ulaşacak. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Bu dosyanın takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

KAMU GÖREVLİLERİ DE YARGILANIYOR

Davada şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal ve Gökberk Güngör de tutuklu yargılanıyor. Tahliye edilen Ali Osman Akat, İsmail ve Altay Ali Oransal kardeşlerin dayısı. Akat'ın olayın ardından kardeşleri kaçırdığı iddia ediliyor.

Kamu görevlilerine ilişkin dosyanın birleştirilmesiyle yargılanmalarına başlanan Dilovası Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Necati Temiz, belediye eski zabıta müdürü Cengiz Taşdemir ve zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı'nın da tutuklulukları sürüyor. Sanık Aleyna Oransal ise ev hapsinde bulunuyor.

Cezaevi önündeki açıklamada Kaynun'un ardından Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar ve Esma Gikan'ın yakını Engin Aras da konuştu.