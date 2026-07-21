Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı. 7 kişinin arasında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz de bulunuyor. Şüphelilere, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçu yöneltildi. NE OLMUŞTU? Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürvekili N.B. ve 3 zabıta personeli görevinden uzaklaştırılmıştı. Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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