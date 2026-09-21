Kozmetik üretimi yapılan iş yerinde çıkan ve 7 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan yangına ilişkin yargılama sürüyor. Davada mahkeme heyeti bu kez, olayla ilgili sorumluluğu tartışılan Dilovası Belediyesi’nde inceleme yapacak. 23 Eylül Çarşamba günü saat 11.00’de yapılması beklenen keşifte, yangın öncesinde iş yerine ilişkin gerçekleştirilen ruhsatlandırma ve denetim işlemleri başta olmak üzere belediyenin sorumluluğuna ilişkin hususların incelenmesi bekleniyor.

KAMU GÖREVLİLERİ DE DOSYADA

Yangına ilişkin daha önce Dilovası Belediyesi yetkilileri hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Kamu görevlileri hakkında hazırlanan dosya ile iş yeri sahiplerinin yargılandığı ana dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

Mahkemenin belediyede yapacağı keşif, kamu görevlilerinin olayda sorumluluğunun bulunup bulunmadığının araştırılması açısından da önem taşıyor.

AİLELER KEŞFİ TAKİP EDECEK

Yangında yakınlarını kaybeden Dilovası İşçi Katliamı Aileleri, keşif sırasında avukatlarıyla birlikte belediyede hazır bulunacak. Aileler, daha önceki açıklamalarında iş yerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi süreçlerinin tüm yönleriyle araştırılmasını talep etmişti.

Aileler ayrıca olayda sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri diğer kamu kurumları ve yetkililerinin de yargılama kapsamında değerlendirilmesini istiyor.

“ADALET MÜCADELEMİZ İÇİN ÖNEMLİ”

Aileler, keşif öncesinde yaptıkları açıklamada belediyedeki incelemenin davaları açısından önemli olduğunu belirterek sendikalar, siyasi partiler, basın mensupları ve kamuoyuna keşif sırasında yanlarında olma çağrısı yaptı.