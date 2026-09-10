Dilovası’nda 8 Kasım 2025’te 7 kişinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik fabrikası yangınına ilişkin davanın dördüncü duruşması tamamlandı. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ile eski Zabıta Müdür Vekili Cengiz Taşdemir’in tutuklanmasına karar verdi.

İKİ ZABITA MÜDÜR VEKİLİ TUTUKLANDI

Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşmada, ana dava dosyasıyla birleştirilen belediye personeline ilişkin dosya kapsamında sanıkların savunmaları alındı. Yangında yakınlarını kaybeden 15 kişi de duruşmada dinlendi. Aileler, tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Nizamettin Balcı ile Cengiz Taşdemir’in tutuklanmasına hükmetti.

DÖRT SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Heyet; eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili Selim San, dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ile Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli’nin tahliyesine karar verdi. Tahliyeler adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartına bağlandı.

Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

YEDİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir, 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz yaşamını yitirmişti. Yangında yaralanan Tuncay Yıldız da tedavi gördüğü hastanede 15 Kasım 2025’te hayatını kaybetmişti.

SANIKLAR İÇİN AĞIR CEZALAR İSTENİYOR

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, bazı şirket yetkilileri hakkında “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 7’şer kez müebbet hapis cezası talep ediliyor. Fabrika ve iş sağlığı güvenliği hizmetlerinde görev alan bazı sanıklar hakkında ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Belediyede görev yapan veya daha önce görev yapmış 7 kişi hakkında hazırlanan ayrı iddianamenin de ana dava dosyasıyla birleştirilmesiyle kamu görevlileri de davada sanık olarak yargılanmaya başladı.

Davanın bir sonraki duruşması 3 Kasım’da görülecek.