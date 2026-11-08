Muş’taki Salih-Muhlise Çağlayan Camii imamı Mustafa İlci’nin vaazı da sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. İlci vaazında yöneticilerin siyasi yakınlık ve kişisel ilişkiler nedeniyle suç işleyenleri korumasını eleştirdi. İlci, “Benim yakınım, benim adamım, benim partimden, benim yandaşım diyerek zalimi, hırsızı, arsızı, yolsuzu örtbas ederlerse, o devlet ölür. Adalet devletin ruhudur” dedi.

Fon vurguncularını hedef alan vaazıyla gündeme gelen imam Mustafa İslam’ın “Kravatlı hırsızlar, vallahi camideler, vallahi saftalar. Sizinle omuz omuza secdedeler” sözlerinin yer aldığı görüntülere erişim kısıtlaması getirildiği öne sürüldü. İslam “Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür vallahi bitiremezler” demişti.