DİNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
DİNAR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
DİNAR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2025/26 Ort. Gid. Satış
SATIŞ İLANI GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
HİSSEDAR : YAŞAR FEVZİ ÖNER-T.C.NO: 215******84
Dinar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 14/11/2023 tarih 2021/479 Esas 2023/1098 Karar sayılı kararı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Yüksel Köyü, 1050 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarakSatış Memurluğumuzca satış tarihi belirlenmiş olup, satışa konu taşınmazın hissedarlarından 215******84 T.C. Kimlik numaralı Yaşar Fevzi ÖNER'in yurt dışı adresine bilirkişi raporlarının tebliğlerinin gönderildiği, söz konusu tebligatların HollandaTebligat Mevzuatına göre tebliğ edildiğinin belgelenemediği anlaşıldığından ilgi hakkında satış ilanının, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Yüksel Köyü, 1050 Parsel sayılı taşınmazın değerinin 11.163.811,00-TL, KDV %10,
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:00- Bitiş Tarih ve Saati :03/02/2027 - 10:00
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 10:00- Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 10:00
olarak belirlendiği, Yaşar Fevzi ÖNER'e söz konusu satış ilanın, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu ilanen tebliğ olunur.
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