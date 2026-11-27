Avustralya'da yaban keçilerini ortadan kaldırmak amacıyla zehir kapsülleriyle donatılarak küçük bir adaya bırakılan 2 dingo köpeği, beklenmedik bir doğa deneyinin başrolüne dönüştü. Yaklaşık 2 yılda adadaki keçi popülasyonunu neredeyse tamamen yok eden hayvanların 600 gün sonra zehir kapsülleri nedeniyle ölmesi bekleniyordu, ancak kapsüller işe yaramadı ve 2 dingo hayatta kaldı.

2016 yılında Queensland eyaletindeki Polaris Adası'nda başlatılan projenin amacı, bitki örtüsüne zarar veren yaban keçilerini doğal avcılar aracılığıyla kontrol altına almaktı. Yaklaşık 400 hektarlık adada doğal düşmanları bulunmayan keçiler, yeni yetişen bitkileri yiyerek ormanın kendini yenilemesini engelliyor, toprağın aşınmasına ve çevredeki mercan resiflerinin zarar görmesine yol açıyordu.

Daha önce tuzak, karadan avlanma ve helikopterle müdahale gibi yöntemlerden sonuç alamayan araştırmacılar, adaya 2 erkek dingo bıraktı. Hayvanlar kısırlaştırıldı, GPS tasmalarıyla takip edilmeye başlandı ve derilerinin altına yaklaşık 600 gün sonra zehir salması planlanan kapsüller yerleştirildi. Böylece keçiler ortadan kaldırıldıktan sonra dingoların da adada kalmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

Zehir kapsülleri kamuoyunda büyük tepki çekti. Hayvan hakları kuruluşları, 1080 adı verilen maddenin uzun süreli ve acılı bir ölüme neden olabileceğini savundu. Tartışmaların ardından Queensland yönetimi, Ağustos 2016'da adaya yeni dingo bırakılmasını yasakladı ve mevcut 2 hayvanın 14 gün içinde çıkarılmasını istedi. Buna rağmen sarp arazi ve sık ormanlık alanlar nedeniyle yürütülen arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Yetkililer, yaklaşık 60 bin dolar harcamalarına rağmen dingoları yakalayamadı.

2 dingo, 2 yılda keçileri neredeyse tamamen yok etti

Araştırmalar, 2 dingonun yaklaşık 2 yıl içinde adadaki keçi sayısını bir veya iki erkek hayvana kadar düşürdüğünü ortaya koydu. İnsanların da avlanarak keçi sayısını azaltmaya katkı sağladığı süreçte, 2018'in ortalarından itibaren adada keçi görülmemeye başlandı. Keçilerin azalmasıyla birlikte bitki örtüsü de yeniden canlanma sürecine girdi.

Projenin en şaşırtıcı sonucu, dingoların zehir kapsüllerinin devreye girmesi beklenen tarihten sonra da yaşamaya devam etmesiydi. İlk hayvan Black Dingo'nun Şubat 2018'de, ikincisi Yellow Dingo'nun ise Mart 2018'de ölmesi bekleniyordu. Buna karşın Black Dingo Ekim 2018'de, Yellow Dingo ise Temmuz 2019'da kameralara sağlıklı şekilde yansıdı.

Zehir kapsüllerinin neden işe yaramadığı ise kesin olarak açıklanamadı. Uzmanlar, kapsülün çevresinde oluşan yara dokusunun zehrin salınmasını engellemiş olabileceğini, dış kaplamanın beklenenden dayanıklı çıktığını veya dingoların zehre karşı tahmin edilenden daha dirençli olduğunu değerlendiriyor. Kapsüllerin üreticisi ise sistemin 720 günden uzun süre dayanmasının beklendiğini açıkladı.

Deneyin önemli sonuçlarından biri de dingoların kısırlaştırılmış olmasıydı. Daha önce Townsend Adası'nda keçileri yok etmek için bırakılan dingoların kontrolsüz biçimde çoğalması, keçiler tükendikten sonra diğer canlıları avlamalarına ve adadan temizlenmelerinin yıllar sürmesine neden olmuştu. Polaris Adası'nda ise kısırlaştırma sayesinde yeni bir dingo popülasyonu oluşmadı.

2 hayvanın bugün nerede olduğu bilinmiyor. Black Dingo'nun tasması 2018'de sinyal vermeyi bırakırken Yellow Dingo'ya ait son doğrulanmış görüntü Temmuz 2019'da kaydedildi. Polaris deneyiyse yaban keçilerinin kontrol altına alınmasında başarılı sonuç verse de doğaya müdahalenin öngörülemeyen sonuçlarını ve hayvanlara uygulanan yöntemin etik boyutunu tartışmaya açtı.