Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde izdiham yaşandı. Olayda 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Hindustan Times gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre izdiham, yerel saatle 19.40'ta meydana geldi. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. NDTV kanalının haberinde, hayatını kaybedenler arasında 13 kadın ve bir çocuğun bulunduğu belirtildi. Aynı haberde, festival sırasında yağan şiddetli yağmurdan korunmak amacıyla kapalı bir alana geçmeye çalışan yoğun kalabalığın izdihama neden olduğu aktarıldı.

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