Salim Özbek’in ağabeyi Ali Özbek, kardeşinin yaklaşık bir ay önce İran’a gittiğini, ancak İran-İsrail savaşı ve güvenlik sorunları nedeniyle geri döndüğünü anlattı.

'WHATSAPP'TAN FOTOĞRAF GÖNDERDİLER'

Geçen hafta tekrar İran’a giden Özbek’ten pazar gününden beri haber alınamıyor. Ali Özbek, “Kaçıranlar WhatsApp üzerinden aradı, önce inanmadık. Ancak kardeşimin elleri bağlı, işkence gördüğü fotoğrafları gönderdiler. ‘30 bin dolar vermezseniz kulağını kesip göndereceğiz’ dediler. Bu parayı ödeyecek gücümüz yok. Yetkililerden yardım istiyoruz, kardeşimin hayatı tehlikede” dedi.

Özbek ailesi, 30 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını ve burayı vatanları olarak gördüklerini vurguladı.

Salim Özbek’in yeğeni Muhammet Özbek (28) ise amcasının yıllarca yalnız yaşadığını, eşinin yıllar önce üç çocuğunu alarak kayıplara karıştığını belirtti.

'KENDİ HALİNDE BİR TERZİYDİ'

Özbek, “Amcam İran’da tanıştığı bir kadınla dini nikah yaptı. Onu getirmek için gitti, ancak savaş nedeniyle geri dönmüştü. Geçen hafta tekrar gitti ve kaçırıldı. Kaçıranlar işkence görüntüleri gönderip tehdit ediyor. İran Konsolosluğu’na bilgi verdik, ama amcamın hayatından endişeliyiz. Kendi halinde bir terziydi, kimseye zararı yoktu” diye konuştu.

Aile, Türk Konsolosluğu’na durumu bildirdiklerini ifade ederek, “Her geçen saniye önemli. Kardeşimiz işkence görüyor olabilir. Lütfen sesimizi duyun, onu kurtarın” çağrısında bulundu. Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.