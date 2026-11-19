14 Kasım'da Bijelo Polje'de düzenlenen cenaze töreninde konuşan Hasan Efendi, yakın dostuna son görevini yerine getirirken duygularını dile getirdi. İmamın konuşmasının kaydı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Hasan Efendi, 50 yılı aşkın dostlukları boyunca aralarında hiçbir zaman tartışma yaşanmadığını, birbirlerini kıracak tek bir söz bile söylemediklerini anlattı. Kahve ve çay eşliğinde yaptıkları sayısız sohbetin, karşılıklı güven ve saygıya dayanan güçlü bir dostluğa dönüştüğünü söyledi.

"Ne Ulah ne de Türk, o gerçek bir insandı"

Konuşmasında arkadaşını anlatan Hasan Efendi, onun kimliğinden veya inancından önce nasıl bir insan olduğuna dikkat çekti.

"Sevgili dostlarım, üzgün ve gururlu dostlarım... Vefat eden kardeşimi, üvey kardeşimi uğurlamaya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Onunla 50 yılı aşkın süredir arkadaşız. Onu iyi bir insan olarak tanıyorum. Ne Ulah ne de Türk, o gerçek bir insandı. Sevgili kardeşlerim, ondan hiçbir zaman bir şeylerin ters gittiğine dair tek bir söz duymadım. O da benim gibi yetimdi. Annesini kaybetmişti, ben de büyükannemi ve annemi kaybetmiştim" dedi.

İmam, dostuna duyduğu güveni anlatırken onun karakterine de vurgu yaptı. Miraš Bogavac'a en özel sırlarını bile emanet edebileceğini, çünkü güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağını bildiğini söyledi.

"Böyle bir karakter, böyle bir insan..."

Yarım asrı aşan dostluğun ardından gelen ayrılık, Hasan Efendi için büyük bir acıya dönüştü. İmam, ölümün ardından yeniden bir araya geleceklerine inandığını belirterek arkadaşına şu sözlerle veda etti:

"Hepimiz Tanrı'ya aitiz ve yine Tanrı'ya döneceğiz. O dönecek, ben de hemen ardından geleceğim. Böylece orada yeniden buluşacağız."

Bogavac'ın ailesine de seslenen Hasan Efendi, onların böylesine iyi bir insanın yakını olmaktan gurur duymaları gerektiğini söyledi. Arkadaşının insanlara yaklaşımının, karakterinin ve yaşam biçiminin herkes için örnek olduğunu vurguladı.

75 yaşında hayatını kaybeden başrahip Miraš Bogavac, geride 50 yılı aşkın rahiplik hizmeti bıraktı. Bijelo Polje'de yalnızca kendi dini topluluğu içinde değil, farklı inançlara mensup insanlar arasında da saygı gören Bogavac, ardında din ve kimlik farklılıklarını aşan güçlü bir dostluk hikâyesi bıraktı.