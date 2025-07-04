İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, kardeşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası uçuş yasağı olan Diogo Jota, kardeşiyle İngiltere'ye feribotla gitmek üzere yola çıkmıştı. Kaza, İspanya’nın Santander liman kentindeki feribota ulaşmaya çalışırken meydana geldi.

28 yaşındaki Jota ve 25 yaşındaki kardeşi André, Portekiz'den İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle uçakla seyahat etmemesi tavsiye edilmeyen Jota, karayoluyla Santander Limanı’na gitmek ve oradan feribotla İngiltere’ye geçmek istiyordu. Ancak yolculuk trajediyle sonuçlandı.

AMELİYAT NEDENİYLE UÇUŞ YASAĞI VARDI

Portekiz basınına konuşan CNN muhabiri Rui Laura’nın aktardığına göre; Jota kısa süre önce akciğer ameliyatı geçirmişti. Doktorların uçuşa izin vermemesi nedeniyle Liverpool’a otomobil ve feribot yoluyla dönmeyi tercih eden Jota, lüks Lamborghini marka aracıyla yol alıyordu.

Kazanın, aracın yüksek hızla bir başka aracı sollarken lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği ifade edildi. Yoldan çıkan araç, yol kenarında savrularak alev aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Jota ve kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZEYİ EŞİ TEŞHİS ETTİ

Kazada çıkan yangın o kadar şiddetliydi ki, araç tamamen küle döndü. Yetkililer, araçta bulunanların kimliklerini tespit edemeyince Jota’nın eşi Rute Cardoso’dan yardım istendi. Genç futbolcunun eşi, eşini ve kayınbiraderini teşhis etti.

FUTBOL DÜNYASI YASA BOĞULDU

Diogo Jota’nın ani ölümü, Liverpool başta olmak üzere tüm futbol dünyasını yasa boğdu. Kulübü ve takım arkadaşları başsağlığı mesajları yayınlarken, Portekiz Futbol Federasyonu da yıldız futbolcu için taziye mesajı yayımladı.

Jota, kariyerine Paços de Ferreira’da başlamış, ardından Atletico Madrid, Porto, Wolverhampton gibi kulüplerde forma giymişti. 2020 yılında Liverpool’a transfer olan golcü oyuncu, Portekiz Milli Takımı’nın da değişmez isimleri arasında yer alıyordu.