Ani bir trafik kazasında kardeşi Andre Silva'nın trajik bir şekilde hayatını kaybeden Liverpool'un forveti Diogo Jota, ölümüyle futbol dünyasını yasa boğdu. Yaşanılan kaza sonrasında Jota'ya dair üzücü detaylar da ortaya çıktı.

YENİ SEZON İÇİN LİVERPOOL'A DÖNÜYORDU

Sezon öncesi kamplara gelecek hafta başlayacak olan Jota, İngiltere'ye dönmek için kullandığı Lamborghini aracında başka bir aracı sollaması sonucunda lastiği patlamış ve araç yoldan çıkarak alev almıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, hayatını kaybetmişti.

ÇOCUKLARININ ANNESİYLE EVLENDİ

Henüz ölümünden 11 gün önce 3 çocuğunun annesi Rute Cardoso ile dünya evine giren Jota herkesi derinden üzerken, Portekizli futbolcuya dair bir detay daha ortaya çıktı.

DOKTORLARI UÇUŞU YASAKLAMIŞ

Doktorları, Jota'nın geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası uçağa binmesini yasaklamış bundan dolayı sürekli araçla seyahat ediyordu.