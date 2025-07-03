İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Portekizli milli futbolcu Diogo Jota, kardeşi André Felipe ile birlikte İspanya'nın Zamora kentinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Jota 29, kardeşi André ise 25 yaşındaydı. Diogo 22 Haziran'da, kardeşi Andre ise 12 Haziran'da evlenmişlerdi. 10 gün arayla gerçekleştirilen iki düğünün ardından kardeşler aynı aracın içinde hayata veda ettiler.

LAMBORGHINI YOLDAN ÇIKTI, ALEV ALDI

Feci kaza, Perşembe günü sabaha karşı saat 00.30 sularında Cernadilla yakınlarında meydana geldi. Madrid yönüne seyir halindeki lüks spor araç Lamborghini, yolun sol tarafına savrularak kontrolden çıktı ve ardından alev aldı. Her iki kardeş de olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAZA YERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basınından Diario de Castilla y León'nun haberine göre; kaza yerinin görüntüleri de ortaya çıktı. Lüks aracın yangın nedeniyle tamamen yandığı görülüyor.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA POLİSE BAŞVURDU

İlk belirlemelere göre, kardeşler Benavente’ye ulaşamamış ve aileleri durumdan şüphelenerek yetkililere haber vermişti. Kimlikleri olay yerinde bulunan belgeler üzerinden doğrulanan Diogo ve André’nin Portekiz vatandaşı oldukları bildirildi.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, 112 acil hattına çok sayıda ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Zamora Trafik Polisi, itfaiye ekipleri ve sağlık birimleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

PORTO’DAN LIVERPOOL’A BİR YILDIZIN YÜKSELİŞİ

1996 yılında Porto’nun Massarelos bölgesinde doğan Diogo Jota, profesyonel kariyerine Paços de Ferreira’da başladı. 2016’da Atlético Madrid’e transfer oldu ancak aynı yıl FC Porto’ya, ardından Wolverhampton Wanderers’a kiralandı. İngiliz ekibiyle Premier Lig’e yükselmesinin ardından 2017’de 14 milyon Euro karşılığında kalıcı transferi gerçekleşti. 2020 yılında Liverpool’a imza attı.

MİLLİ TAKIMDA İZ BIRAKTI

Portekiz’in alt yaş milli takımlarında forma giyen Jota, A Milli Takım formasını ilk kez Kasım 2019’da giydi. 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları kadrolarında yer aldı; 2022 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etti. Portekiz ile 2019 ve 2025 yıllarında UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Trafik kazasında Jota ile birlikte hayatını kaybeden kardeşi Andre Silva da profesyonel futbolcuydu ve Portekiz 2. Ligi'nde Penafiel forması giyiyordu.