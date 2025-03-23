İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi olan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Konya gibi Ak Parti kalesi olan illerde bile insanlar sokakları doldururken, CHP sandıkları da İmamoğlu için atılmış pusulalarla doldu.

Bu halk dayanışması da, Sözcü Yazar Yılmaz Özdil'in X hesabı üzerinden vurgulandı. Üstü kapalı bir şekilde İmamoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan kişileri eleştiren Özdil, "Ayaklarına dolandı, herkesi CHP'li yaptılar" paylaşımını yaptı.

Kendisi de Kadıköy'de oy kullanmaya giden Özdil'in dakikalar önce yaptığı paylaşım ise, halkın tepkisinin en güzel görüntülerinden biri oldu.

DİP DALGASI, TSUNAMİ OLDU

Gerçekten de, yediden yetmişe milyonlar sokaklarda, CHP'nin "darbe" olarak tasvir ettiği tutukluluğa tepki gösterdi. İstanbul'un Kadıköy Meydan'ındaki Boğa Heykeli'ne kadar uzanan sıralarda, insanlar sembolik olsa bile İmamoğlu için oy kullanmaya gitti.

Yılmaz Özdil, girdiği sıradan görüntü paylaşarak "an itibariyle burası Kadıköy, sıradayım, sandığa ulaşığ oy verenlerin e az 100 misli yurttaş girmeye çalışıyor, dip dalgası tsunami oldu" ifadelerine yer verdi.

Kilometreyi aşan sıralar sadece Kadıköy'de değil, Saraçhane'de, Bakırköy'de, Beşiktaş'ta görüldü. Halkın tepkisi, CHP'nin açtığı sandıklara yansıdı.



CHP'nin yaptığı ön seçim sonunda, toplamda 10 milyon oy kullanılması bekleniyor. Yaklaşık 1.5 milyon üyesi bulunan CHP'nin sandıkları, vatandaşın umutlarıyla attığı oylarla dolup taştı.