Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB başkanlığı yaptığı dönemde hukuk danışmanlığını yapan Prof. Dr. İzzet Özgenç, Kuran’dan iktidarlar ve yöneticilerle ilgili olan Sebe suresi 34’üncü ayeti paylaştı. Özgenç’in mesajı, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali tartışmasının büyümesinden kaynaklı AKP’ye ve Erdoğan’a bir mesaj olarak yorumlandı.

Sebe Suresi’nin 14’üncü ayeti şöyle: “Egemenler, iktidarlarını, kamu gücünün sağladığı imkânlarla, az veya çok, bir süre sürdürebilirler. Ancak, yönetimdekilerin tefessühünün etkisiyle, kurtçuğun içeriden kemirdiği değneğin kırılması gibi, günün birinde aniden çöküvermektedirler.”

İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİL

Hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki iddialar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan konuya ilişkin belgelerle yanıt vermişti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Prof. Dr. İzzet Özgenç şu değerlendirmeyi yaptı:

HÜKMÜ HATIRLATTI

“Bugün yürürlükte olan mevzuatımızda yatay geçiş yolunun kötüye kullanılmasının mümkün olduğunca önüne geçilecek hükümlere yer verilmiştir. Zaman içinde iyileştirilen mevzuatımızın bugün yürürlükte olan hükümlerinden hareketle, 35 yıl önceki bir yatay geçiş işlemini değerlendirmek yanlış olur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisine vazife olmayan bir konuda kaşıdığı sorun budur.”

Erdoğan’ın 1994 yılında ‘Orman Kanunu’na muhalefetten’ hüküm giydiğini hatırlatan Prof. Dr. Özgenç, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda belirtmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında Orman Kanununa muhalefetten dolayı kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü mevcuttu ve bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı tartışma konusu yapılmıştı. Talepte bulunulması üzerine, bu mahkûmiyet hükmünün Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihte İBB Başkanlığı’na aday olmasına ve seçilmesine engel olmadığı yönünde değerlendirmede bulunmuştum. Bu değerlendirmem dikkate alınarak, önünün kesilmesi girişimleri akim kalmıştı.”