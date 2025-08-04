Prof. Dr. Metin Günday açıklamalarında şu ifadeleri kullandı

NİHAİ KARAR DEĞİL

1- Mahkemenin kararına göre, şu aşamada işlemin yürütmesini durdurmayı gerektirecek acil bir durum bulunmuyor. Dava sürecinde esasa ilişkin karar verilecek, ancak mevcut durumda yürütmeyi durdurma için aciliyet yok. Örneğin, Cumhurbaşkanı seçimi gibi bir durum gündemde değil ve telafisi güç bir zarar doğmayacağı düşünülüyor.

2- İmamoğlu’na yönelik yatay geçiş işleminin iptali, kamu yararı veya hizmet gereği değil, cezalandırma amacıyla yapılmış gibi duruyor. Bu işlemde yetki sakatlığı olduğu açık. Ayrıca, telafisi güç zarar sadece maddi değil, manevi zararları da kapsar. İmamoğlu’nun 31 yıl önce aldığı diplomanın iptali açıkça manevi zarar doğurur. Dahası, hukuk devleti ilkesi açısından da bu işlem telafisi güç bir zarara yol açar. Mahkeme, bu hususları dikkate almadan talebi reddetti.

3- Kararı veren mahkeme nöbetçi, 20 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında görev yapıyor. Dolayısıyla, karar bu aşamada geçici bir nitelik taşıyor.

GEÇİCİ HEYET

4- Yeni heyet, adli tatil öncesinde, yaklaşık 20-25 gün boyunca yürütmeyi durdurma kararını neden bağlamadı? Bu durum soru işaretleri yaratıyor.

5- Diploma iptal kararını, yetkili olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu değil, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu aldı. Bu neden bile yürütmeyi durdurma gerektirir.