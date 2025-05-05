İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1994 yılında aldığı diploma, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün oy çokluğu ile aldığı karar sonucunda iptal edildi.



İmamoğlu ve 27 kişinin İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçir sürecinde 'açık hata' yapıldığını öne süren Rektörlük, toplamda 28 kişinin kazanılmış hakkını elinden aldı.



İMAMOĞLU'NA UYGULANMAYAN ZAMAN AŞIMI, HULUSİ AKAR'IN KIZINA UYGULANDI



Gazeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre; İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği 18 Mart akşamında bir vatandaş, CİMER üzerinden yaptığı başvuruda eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kızı Serra Akar hakkında sorular yöneltti.



CİMER, söz konusu soruyu Hacettepe Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) iletirken, YÖK'ten gelen cevapta, yatay geçiş işleminde usulsüzlük yapılsa bile diploma iptalinin 'zaman aşımı' nedeniyle uygulanamayacağı belirtildi.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diplomaları iptal edilen 27 kişi de Serra Akar ile aynı şekilde 'zaman aşımı' şartlarını sağlamasına karşın, İstanbul Üniversitesi söz konusu diplomaların iptali yönünde karar aldı.



NE OLMUŞTU?



Hulusi Akar'ın kızı Serra Akar, 2002 yılında ABD'nin Şikago kentinde Biyoloji Bilimleri eğitimi alırken, Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapmış, yıllar sonra denkliği olmaması gereken yatay geçiş yargıya taşınmıştı.



Serra Akar için verilen emsal mahkeme kararında “İdari organ ve makamların kendi hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerini idari istikrar ve kazanılmış hak anlayışının gereği olarak 60 gün içerisinde geri alabileceği; yapılan işlemin iptali ve geri alınmasından söz edilemeyeceği” hükmüne varılmıştı.





