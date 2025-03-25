CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine üniversite öğrencileri boykot kararı aldı. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu’nun İşletme Fakültesi’nden aldığı diplomasını, yetkisi olmadığı halde, tartışmalı bir kararla iptal etmişti. İstanbul Üniversitesi öğrencileri pek çok bölüm ve fakültede dersleri boykot ediyor, öğrenciler fakültelerin bahçesinde buluşuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) de öğrencilerin boykot kararının ardından eylemler başladı. İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Bina içerisindeki öğrencilerin dışarıya çıkışı, bina dışındaki öğrencilerin ise içeriye girişi engellendi. Öğrenciler camlardan çıkıp boykota katıldı.

GÖZALTILAR VAR

ODTÜ’de de boykot çağrısı yapan binlerce öğrenci kampüs içinde eylemde. Öğrenciler üniversite içinde yürüyüş yapıyor. Bazı öğrenciler gözaltına alındı. Boykota Bilkent, Mimar Sinan, Boğaziçi, Galatasaray, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Yeditepe, Kadir Has, Özyeğin, Başkent, Bursa Uludağ, Bahçeşehir, Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi de katılıyor. Vakıf üniversitelerinin öğrencileri de dersleri boykot ediyor.