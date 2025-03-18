Diploma iptaline ilişkin CHP lideri Özgür Özel'den sert bir mesaj geldi.

Özel yaptığı konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İMAMOĞLU ADAYIMIZDIR"

"Maalesef İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık kurum açısından kara lekedir. Buradan bize motivasyon çıkar. 23 Mart'ta 1 milyon 750 Bin üyemizle Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan kurtulmaya çlışıyor diye biz kararlılığımızdan bir şey kaybetmeyiz. Biz üyelerimizi inadına Ekrem Başkana sahip çıkmaya davet ediyorum. İdari yargı yolu açıktır. Bu yanlış hesabın döneceğini idari yargının dopru kararı vereceğini umuyorum. Olumsuz karar olduğu takdirde AYM'nin verdiği istikrarlı kararları var. Ekrem Başkan burada fail değil mağdurdur. Siyaseten en net cevabı vereceğiz. Pazar günü hep beraber sandık başında İmamoğlunun arkasındayız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Verilen kararın temelsiz, hukuksuz olduğunu belirtmek isterim. Bu kararın İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından alınması mümkün değil. Fakülte tarafından yatay geçişe onay verildiği için onun alması gerekir. Fakülteye iktidar baskısı işlemedi ancak üniversite yönetimine işledi. Ekim ayından bu tarafa Esenyurt Belediye Başkanından bu tarafa yaşanan günler hukuk ve adalet sistemi içinde anlatılamaz. Söyleyeceğimiz şu olur, İmamoğlu'nu karşısında aday görmek istemeyen bir CB var ve İmamoğlunu yargıyı araçsallaştırarak itibarsızlaştırmaya ve halkın önünden çekilmesini sağlamaya çalışan bir iktidar partisi var. Bu kararı tanımıyoruz elbette hukuki haklarımızı kullanacağız. Ön seçimimizi yapacağız adayımızı ilan edeceğiz ve erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz ve o sandıkta görüşeceğiz."