İstanbul 5’nci İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında ara kararını verdi. Kararı SÖZCÜ Türkiye’ye duyurdu. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere değişik kurumlardan 36 ayrı belge istedi.

İÜ’den eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunun ‘ayrıntılı olarak’ izah edilmesini, İşletme Fakültesi’nin Yönetim Kurulunca bir karar alınıp alınmadığının açıklanması da talep edildi. Diploma, üniversitenin yönetim kurulu kararı ile iptal edilmişti. Ayrıca CİMER başvurularında ‘diploma uygundur’ denilen raporları da talep edildi. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Duayen idare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday yorumladı:

GEÇİŞ USULE UYGUN

“Yargılama açısından usulen alınan bir karar. Mahkemenin böyle bir ara karar alması gerekiyor zaten. Neden almış? İmamoğlu, diyor ki yapılan yatay geçiş tamamen usulüne uygundur. ‘Ben İÜ’deki bütün müfredatı tamamladım, bütün derslerden geçtim, bana diploma verdiler.’ ‘Hem yatay geçiş hem diploma hukuka uygundur’ diyor. Ve belgeleri sunuyor. Mahkeme de bunun neticesinde bazı belgeler talep ediyor. Nedir o belgeler?

Usul yönünden 35 yıl sonra bu işlemi hükümsüz hale getirdin ama bu ancak işlem başlangıçtaki o merci tarafında yapılabilir. Yani Fakülte Yönetim Kurulu. Fakülte Yönetim Kurulu’nun böyle bir kararı yok. Daha önce üniversiteye geliş İÜ İşletme Fakültesi tarafından kabul edilmiş. Dolayısıyla diplomayı iptal etme yetkisi de bunda.

YÖK’ÜN MEVZUATI

Mevzuat ortada. YÖK’e, yatay geçiş işlemleri karşılıyor mu diye soruyor? 1984’te bir yönetmelik var. 1990 yılındaki bazı düzenlemeler yapıldı. YÖK’e bu iki mevzuatın dışında başka bir mevzuatın var mı diyor. Mahkeme YÖK’e ‘Bu kararı bana gönder’ demiş. O dönemki mevzuata göre. O tarihteki mevzuat hükümlerine bakıldığında da yetki fakülte yönetim kuruluna verilmiş. Dönemin mevzuatına göre YÖK’ün dahli yok. YÖK bu eski iki mevzuatı değiştiremeyeceğine göre bir sorun yok geçişte.

BİZİ NE BEKLİYOR?

30 iş günü içinde evraklar mahkemeye tevdi edilecek. Akabinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vereceğini düşünüyorum. İdarenin önceliği iki şey var. Birincisi davacı için telafisi güç ya da imkansız bir zararın oluşması. İki bu yapılan işlem açıkça hukuka uygun mu değil mi ona bakılacak. İlk önce yürütmeyi durdurma kararı alınacak. Dolayısıyla diplomanın iptal edilmesi işlemi durdurulacak, uygulanmayacak. Ne zamana kadar davanın sonuna kadar. Mahkeme sonrasında nihai kararını verecek. Yürütmeyi durdurma istemini isterken, mahkeme davacı için telafisi güç bir şey oluşuyor mu ona bakacak. İki; hukuki belgeler var mı ona bakacak, hukuki mi değil mi ona bakacak. O yürütmeyi durdurma kararından sonra iptal işlemi uygulanamayacak. Sonunda da davayı karara bağlayacak.”

Üniversite yönetim kurulunun karar alması yetki sakatlığı

Prof. Günday, iptal kararını İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun almasının açıkça yetki sakatlığı olduğunu da belirtti ve şöyle dedi:

“Burada yetki sakatlığı var. Mahkemede de dava tahsisi açısından bunu anlamak istiyor. İÜ yönetim kurulu kararına açıkça yetki yönünde ‘Hukuka aykırıdır’ diyor. ‘Açık, bariz ve yetersizlik söz konusu’ diyor dava dilekçesinde. Mahkeme de soruyor şimdi: ‘Böyle bir yetkili makam olan İÜ İşletme Fakültesi’nin bir kararı var mı? Öncelikle ona bakacağım’ diyor. ‘Varsa bu kararı örneğini bana gönder’ diyor. Böyle bir karar yok. Bunlar diyecekler ki böyle bir karar yok. Veya var deseler mesela o zaman mahkeme, tamam bunu yetkili merci almıştır. Yapılan işlem mevzuata uygun mu değil mi ona bakacak. Ama karar yoksa üniversite yönetim kurulu böyle bir karar alamaz, iptaline karar verecek. Böyle bir karar varsa mahkeme, üniversiteden isteyecek ama yok. Olmayan bir karara var mı diyecekler? Varsa o zaman yapılan işlem mevzuata uygun mu değil mi ona bakılacak.

KAFAYI KARIŞTIRAN ŞEY

Mahkemenin kafasını kurcalayan en önemli şey fakülte yönetim kurulu kararının olup olmaması. Yetki fakülte yönetim kurulunda olduğundan dolayı özellikle bu karar talep edildi. Bu kararı, fakülte yönetim kurulu almayacağından dolayı alel acele İÜ Yönetim Kurulu’na aldırdılar. Daha önce CİMER’e iki kere ihbar gelmiş. Fakülte, ‘Yatay geçiş usulüne uygundur’ demiş. Yani yetkili olan idare bunu söylüyor. Mahkeme bu kararları da talep etmiş.

Mahkeme neden yatay geçiş işlemi hukuka aykırıdır diyor? Neyi anlatacak bakalım. ‘Yokluk ve açık hata’ gerekçesinin anlatılması istenmiş; çünkü bu çok önemli iki iddia. Yokluk ve açık hata varsa fakülte yönetim kurulu bu gerçeklerle iptal edebilir. Mahkemede diyor ki açıkla bunu. Çünkü çok önemli iki kriter. Bunları sorması normal.

Raporu, onkolog, tiyatrocu hazırlamış, hukukçu olmalıydı

Prof. Günday, diploma iptalini sağlayan raporu imzaladığı ortaya çıkan ve hukukçu olmayan iki uzmanla ilgili de şunları söyledi:

“Fakülte yönetim kurulundan böyle bir karar çıkmayacağını anladıkları için onu devre dışı bıraktılar. Üniversite yönetim kuruluna götürdüler. Onkolog ne anlar bu işlerden? Üniversite yönetim kurulu kararı, onkolog, tiyatrocu ve işletme fakültesinde çalışan üç kişinin raporu doğrultusunda verdi. Bir idare hukukçusu olması lazım. Onkolog idare hukukunu nereden bilecek? Bu konuda hiç bir uzmanlığı olmayan heyetin raporu sunulmuş.”