18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin aldığı karar ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 28 ismin diploması iptal edilirken, İmamoğlu tarafından diploma iptaline yönelik yapılan itiraz mahkeme tarafından kabul görmedi.



Mahkeme, üniversiteye yapılan yatay geçiş sırasında üniversite idaresi tarafından 'açık hata' yapıldığını belirtirken, kurumun hatası olmasına rağmen cezayı İmamoğlu ile birlikte 27 mezuna kesti. Kararın siyasi olduğuna yönelik eleştirilerin ardından söz konusu durum işletme fakültelerinin küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan AACSB’ye şikayet edildi.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEYE ALINDI



Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV yayınında AACSB tarafından İstanbul Üniversitesi'ne yönelik inceleme başlatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı.



"İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 33 yıl sonra iptal edince bir grup, Amerika'da bulunan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) adlı kuruluşa başvurmuş. “Bu kuruluş, işletme ve yönetim alanındaki en prestijli küresel akreditasyonlardan biriymiş. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi de buraya akrediteymiş.”



İstanbul Üniversitesi’nin ve İmamoğlu’nun mezun olduğu İşletme Fakültesi’nin bu akreditasyona sahip olduğunu aktaran Saymaz, başvurunun gerekçesini şöyle özetledi:



“Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinden sonra İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyon kurumunun belirlediği akademik ve bilimsel kararlara uymadığı gerekçesiyle buraya başvuru yapılmış.

Amerika'daki bu kuruluşa başvuru yapılmış. Amerika'da bir grup aktivistin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu 19 Mart platformu var.

Onlar Amerika'da 19 Mart meselesini gündemde tutuyorlar. 19 Mart grubu da bu durumu öğrenince Amerika'daki Türk akademisyenler aracılığıyla bu AACSB adlı akreditasyon kurumuna kurumla iletişime geçiyorlar ve kurumdan aldıkları bilgiye göre kurum bu gruba bilgi veriyor. Türkiye'den yapılan başvurunun işleme alındığını, süreçle ilgili istenen belgelerin gönderildiğini ve şu an inceleme aşamasında olduğunu bildiriyorlar.”



'BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ BÜYÜK BİR GELİŞME'



“Dolayısıyla bu kuruluşun önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyonun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonunu iptal etmesi uzak ihtimal olmayabilir deniyor.”