İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu'nun lisans diplomasını aldığı İstanbul Üniversitesi'ne geçişinin usulsüz olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in diploması hakkında da araştırma kararı verildi.

"ALTI KİŞİDEN BİRİ DE BENİM"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına da defalarca kez binen Şendir, Milliyet'teki yazısında, "İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçişlerle ilgili 28 kişilik bir iptal listesi hazırladığını biliyorduk. Dün ortaya çıktı ki, 57 kişilik bir liste hazırlanmış. Bunlardan 28’inin diploması iptal edilmiş, 10’unun kaydını sildirdiği belirlenmiş, altı kişi hakkında da ek araştırma kararı verilmiş. Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim" dedi.

"Ne üniversite ne de savcılıktan bir çağrı almadım, bana tek bir soru dahi sorulmadı ama okurumuza karşı sorumluluğum gereği durumu açıklama ihtiyacı duydum" diyen Şendir, "İstanbul Üniversite’nin yaptığı çalışmada 31.01.1990 tarihinde, yönetmelikte belirtilen yatay geçiş tarihi dışında kaydımın yapıldığı, bu yüzden ek incelemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş" ifadelerini kullandı.

"İşin doğrusu şu, ben İstanbul Üniversitesi’ne Eylül 1989’da geçtim" diyen Şendir, şunları kaydetti:

"YÖK'Ü PROTESTO EYLEMİNE KATILDIM"

"Hatta kaydımı Hisarüstü’ndeki binada yaptırıp ekimde derslere Avcılar’da başladım. Söz konusu tarih, benim İngilizce İşletme’den Türkçe İşletme’ye geçiş için verdiğim dilekçenin karara bağlandığı Fakülte Yönetim Kurulu kararı olmalı. Biraz soruşturdum, İngilizceden Türkçeye geçiş de yatay geçiş gibi değerlendiriliyormuş.

Niye böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı duyduğumu da yazayım ki, eksik bir şey kalmasın: Geldiğim Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çeşitli eylemlere ve akademik sebeplerle yapılan bir açlık grevine katılmıştım. Buraya geldikten sonra da 6 Kasım’da YÖK’ü protesto eylemine katıldım. Bu olaydan sonra Fakülte Sekreteri Nabi Yücel, eylemci öğrenci olduğum için kaydımı dondurduklarını söyledi. Dersleri takip edemeyeceğim için dilekçe vererek Türkçe İşletme Bölümü’ne geçmiştim. Durumun özeti bu, yeni bir gelişme olduğunda yine bizzat sizleri bilgilendireceğim..."

ERDOĞAN'IN UÇAĞINA DEFALARCA KEZ BİNMİŞTİ

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici kişisel bloğundaki 1 Ocak 2025 tarihli yazısında, Şendir'in 2022 yılında 3, 2023 yılında 4 ve geçtiğimiz yıl 2 kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına bindiğini yazmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını aldığı İstanbul Üniversitesi'ne geçişinin usulsüz olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti. Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, "İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması" istenmişti. İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti. Öte yandan başsavcılık, 27 şüpheliyi ifade vermesi için emniyete çağırmıştı.