AKP iktidarında genci yaşlısı, ilkokul mezunu ya da doktoralı herkes iş kuyruğunda. Yılın ilk altı ayında işsizlik ödeneğine başvuranları sayısı 717 bin 149 oldu. Bunlardan sadece 346 bin 512’si işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. İşsizlik ödeneğine başvuranlar arasında en büyük çoğunluğu 158 bin 126 ile 25-29 arası, 132 bin 706’sını da 30-34 yaş arası gençler oluşturdu.

YARISI ÖDENEK ALAMADI

Türkiye İş Kurumu’nun (İşkur) ocak-haziran dönemi istatistiklerine göre, yılın ilk altı ayında işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 717 bin 149 oldu. Yılın ilk yarısında işsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişi sayısı ise 346 bin 512’de kaldı. Başvuru yapanların yarısından fazlasına işsizlik ödeneği bağlanmadı. 2024 yılının ilk yarısında işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 639 bin 397 olmuştu ve bu sayının 307 bin 600’üne işsizlik ödeneği bağlanmıştı. Yılın ilk altı ayında işsizlik ödeneğine başvuran işsiz sayısı 717 bin 149 oldu. Bu sayının 158 bin 126’sını 25-29 yaş arası gençler oluşturdu. 30-34 yaş arası 132 bin 706 genç işsiz kalırken, 35-39 yaş arasında ise 116 bin 765 kişi yer aldı. Ödenek için en yüksek başvuru lise ve dengi okul mezunlarından oldu.

Ortaöğretim mezunu 264 bin 853 kişi de işsizlik ödeneğine başvurdu. Bunun 144 bin 444’ü işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. İlkokul mezunu 255 bin 133 kişi, ön lisans mezunu 76 bin 726 kişi, lisans mezunu 89 bin 963 kişi, yüksek lisans mezunu 5 bin 600 kişi ve 205 de doktoralı, yılın ilk yarısında ödeneği için başvuru yaptı.

Ev genci sıralamasında zirvedeyiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 31. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15.4 seviyesinde. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11.0, kadınlarda ise yüzde 23.5. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre ev genci -yani ne istihdamda ne de eğitimdeki gençler- sıralamasında Avrupa’da ilk sıradayız. DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamasıyla çalışma çağındaki (15+ yaş) 66 milyon kişinin sadece 22.3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda olduğu ortaya çıktı.

Rekor kıran fonun kaymağını patronlar yiyor

İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı haziran ayında bir önceki aya göre 21 milyar 587 milyon 928 bin TL artış gösterdi ve 467 milyar 957 milyon TL oldu. İşverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri Haziran 2025’te 7.1 milyar TL olurken, 6 ayda yapılan toplam ödeme miktarı 41.4 milyar TL’yi buldu. Haziran ayında İşkur’a kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 185 bin 273 kişiye yükseldi. İşsizlik sigortası fonundan 2025 Haziran ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 456 bin 48 kişiye 5.1 milyar TL ödeme yapıldı.