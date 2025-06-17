AKP iktidarının ‘her ile bir üniversite’ sevdası, diplomalı işsizler ordusu yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 32 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı ve işsiz sayısı 13 milyona çıktı. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2.2 milyon, son bir ayda 1.2 milyon arttı.Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) Ocak-Mayıs 2025 verilerine göre ise Türkiye’de mayıs ayı itibarıyla 2 milyon 161 bin 561 kişi iş arıyor. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktoralıların çokluğu ise dikkat çekiyor.

YÜZDE 25’İ ÜNİVERSİTELİ

İŞKUR’da mayıs ayı itibarıyla iş arayan 245 bin 414 önlisans mezunu, 265 bin 408 üniversite mezunu, 12 bin 290 yüksek lisans mezunu ve 495 doktora mezunu bulunuyor. Yani üniversiteden mezuniyet alan 523 bin 608 kişi İŞKUR kapısında sıra bekliyor. Bir başka deyişle İŞKUR’a başvuranların yüzde 25’i üniversite mezunu. İŞKUR’da bir yıldan fazla süredir iş bekleyen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının toplam sayısı ise 59 bin 208 kişi.

İŞKUR’da iş arayanların en fazla işe yerleştirildiği meslek ise 45 bin 843 ile turizm ve otelcilik elemanı. Bunu 37 bin 133 ile silahsız özel güvenlik görevlisi takip ediyor. Ardından 18 bin 165 işe yerleştirme ile reyon görevlisi geliyor. 17 bin 719 kişi güvenlik görevlisi ilanına yerleştirilirken, 14 bin 963 kişi ise ocak-mayıs döneminde konfeksiyon işçisi oldu.

3 bin kişilik ilana 1.6 milyon kişi başvurdu

İktidar, ‘gençler iş beğenmiyor’ dese de iş ilanlarına yapılan başvurular tam tersini söylüyor. İşsizlik öyle bir hal aldı ki Sağlık Bakanlığı, 3.170’i temizlik görevlisi olmak üzere 3.658 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 3.170 kişilik temizlik kadrosu alımı için aralarında üniversite mezunlarının da olduğu 1.6 milyon kişi başvurmuştu. En fazla başvuru 94 bin 266 ile İstanbul’dan gelirken, İstanbul’u 71 bin 838 başvuru ile Şanlıurfa, Ankara’da 57 bin 726 kişilik başvuru ile de Ankara izledi.