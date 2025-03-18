CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. İmamoğlu'ndan diploma iptaline ilişkin ilk açıklama geldi.

İmamoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

Böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararın tarih ve adil önünde hesap verecekleri günler yakın. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!"

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN KONUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 19.50'de sosyal medya hesaplarından açtığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakların en büyük adalet ve vicdanına, 86 milyonun adalet ve vicdanına inanıyorum. Bugün de çok enteresan bir olay yaşadık. İmamoğlu'nun diploması 35 yıl sonra iptal ediliyor ve hukuksuz bir şekilde yani Üniversite'nin diploma iptal yetkisi yok.

"KAZANDIĞINIZ HAKLAR TEHDİT ALTINDADIR"

-Savcılığın aşırı baskıları komedi komedi geliş gidiler Ankara'dan arabalar vs. Çok enteresan yani diplomanın iptali umurumda değil esas umurumda olan bu ülkede bu toplumun herkesin kazandığı hakları tehlike altındadır. Bu akıl bu milleti tehdit eder bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Seçme seçilme mülkiyet her şeyi elimizden alabilirler. Unuttukları şu var, bundan sonra ortaya çıkacak millet meşruiyeti dışında bir çözümümüz yok.

"DEMOKRATİK YARIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

-Bunun için büyük bir çaba göstereceğiz. Değil hukuk kanun devleti bile olmayan yerde demokratik bir yarış söz konusu değil. Bir ramazan sofraında bize neyi konuşturuyorlar. Kul hakkı yediler ve tabiri caizse bir avuç insan milletin tüm duygularını bertaraf edecek.

"KUL HAKKI YEDİLER"

-Bana pazarda bir hanımefendi dedi ki, 'niye feryat ediyorsun diplomanı iptal edemezler ederlerse ben senin yanında olacağım' dedi. Ben de dedim ki, 'Bunların utanmazlıkları yüzünden ben bir şey diyemiyorum.' O ablamız bizi izliyorsa buradan söylüyorum ne yazık ki ettiler. Kul hakkı yediler. Ne yazık ki kamu gücüyle meşru zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını gördük.

-Bu gayri meşru kararı elbette yargıya taşıyacağız. Ama öyle bir yapı var ki hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki adil kararlara inancım yok. Çünkü her hattı o şekilde kurgulayan bir hükümetle karşı karşıyayız.

"100 KİŞİ ADALET SİSTEMİNİ YERLE BİR ETTİ"

-Bu karara imza atanlar toplasanız. 50 kişi 100 kişi ama o 100 kişi bu ülkedeki savcıları hakimleri yerle bir ettiler. Adalet sistemini yerle bir ettiler. İnsanlar ne için yaşıyor. Haysiyeti onuru adaleti için yaşıyor. Gerçekten Allahtan sonra inandığım tek duygum var. O da milletimizdir.

"ASLA GERİ DURMAK YOK"

-Aslanlar gibi koşacağım asla geri durmak yok. Bugüne kadar bir koşuyorsam bin koşacağım. Bu ülkenin çocuklarına evlatlarına olan borcumu kararlılığımı ilkemi tahmin bile edemeyecekler. Adaletsizliği sileceğiz. Çalışan hak edeni kazanacak. Çocukları gençleri bu ülkeden kaçar gibi gitmeyecek. Bu ilkede ben yılmam yorulmam. Yarın saat 14.00'da Maltepe'de açılışlarımızı yapacağım. 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezindeyim. Pazar günü yüz binlerce insan oy verecek. Bu yapılanın muhatabı Ekrem değil milletimizdir. Allah bu milleti korusun. Bu milleti koruyacak düzeni kurmak içinde var gücümüzle çalışacağız