Cumhurbaşkanı danışmanlığı yapan ve Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanmasıyla büyük tartışma yaratan eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı yargı kararıyla ortaya çıkmıştı. Mahkeme hükmü ertelemiş, Yerlikaya ceza almamıştı.

MAAŞINI DA ALDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “sahte diploma” iddiasıyla açılan dava, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’yı hatırlattı. Sosyal medyada “Ekrem İmamoğlu’na 8 yıl dokuz ay hapis ve siyasi yasak istenmiş. Diyelim ki iddia doğru, diploma sahte, peki lise diploması sahte olduğu mahkemece tescillenmiş Hamza Yerlikaya bir gün bile tutuklu kalmadı, hiçbir hak mahrumiyetine uğramadı, kendisine ödenen maaşlar geri alınmadı. Bugün üst kademelerde görev yapıyor. O ne olacak” diye soruldu.

Yerlikaya halen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.