İstanbul'da "diplomasız Erdoğan" sloganı attığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan 20 yaşındaki genç, serbest bırakıldıktan sadece bir gün sonra yeniden gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği genç, “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutuklandı.

24 Nisan’da İstanbul’da sokakta atılan siyasi sloganlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine başlatılan soruşturmada, gençler "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen gençler, 25 Nisan’da ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

BİR GÜN SONRA TUTUKLAMA KARARI

Ancak serbest bırakılan 20 yaşındaki genç, dün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı. Gerekçe ise "yeni deliller" ve kaçma ihtimaliydi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edilen genç, bu kez İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hakimlik kararında, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair “kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin” bulunduğu, önceki adli kontrol kararının da UYAP sistemi üzerinden yapılan inceleme sonrası kaldırıldığı ifade edildi.

Gencin avukatları, müvekkilleri hakkında daha önce hem “hakaret” hem de “tahrik” suçlamalarından adli kontrol kararı verildiğini hatırlatarak, yeni bir delil iddiasıyla aynı dosyanın yeniden sulh ceza hâkimliğine getirilmesini “hukuku dolanmak” olarak nitelendirdi.