Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi, resmi protokolün dışında kalan bir görüntüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan konuşma yaptığı sırada, hemen arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın aralıksız kuruyemiş yemesi dikkat çekti.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA DİPLOMATİK MÜDAHALE"

Gazeteci Mario Nawfal, görüntüleri X platformundaki hesabından aktararak gelişmeyi şu sözlerle kaydetti: “İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Zirvesi'nde konuşuyor. Arkasında Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal bir kutu kuruyemişi adeta yok ediyor. Yiyor, parmaklarını yalıyor, tekrar dalıyor. Sonunda birisi kutuyu önünden alıyor. Kelimenin tam anlamıyla diplomatik bir müdahale.”

Yaşanan hareketliliğin neticesinde görevliler, Jaiswal'ın önündeki kuruyemiş kutularını masadan kaldırdı. Resmi diplomatik protokol sırasında sergilenen bu rahat tavır kısa sürede internette yayılırken, sosyal medya kullanıcıları karşı konulamaz ikramlara atıfta bulunarak esprili yorumlar yaptı ve sözcüye kilosuna dikkat etmesi yönünde tavsiyeler paylaştı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Zirvenin sonunda liderler, "Dayanıklılık, İnovasyon, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı. Gazze Şeridi'ndeki duruma geniş yer ayrılan metinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Liderler, "Tüm tarafları, Gazze Şeridi'nde ateşkesin korunmasını ve insani yardımların tam ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı. Ekim 2025'te sağlanan ateşkese karşın şiddetin sürmesinden endişe duyduklarını belirten liderler, ortak metinde şu vurguyu yaptı:

"Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilmesini amaçlayan her türlü politikanın durdurulması çağrısında bulunuyor; Filistin halkının vazgeçilmez haklarına halel getirebilecek ve işgali meşrulaştırabilecek ya da uzatabilecek düzenlemelere ilişkin endişelerimizi ifade ediyoruz.

BRICS NEDİR?

BRICS, ilk olarak 2009 yılında Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan ortaklığıyla yükselen ekonomileri çatısı altında toplanan yapı olarak kuruldu. 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını alan birlik, 2024 yılında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni, 2025 yılında ise Endonezya'yı bünyesine katarak 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme dalgasıyla grup, küresel nüfusun yaklaşık yarısını ve dünya ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden devasa bir ağırlığa ulaştı.