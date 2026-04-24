ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden savurduğu tehditler ve hakaretleri İran ile yürütülen barış görüşmelerini tıkanma noktasına getirdi.

Bloomberg'e konuşan diplomatik kaynaklara göre Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalar ve İran limanlarına yönelik deniz ablukası arabulucular vasıtasıyla yürütülen müzakerelere ağır darbe vuruyor.

İranlı müzakereciler özellikle "ülkenin geri kalanını havaya uçurmak" ve Tahran'ı "taş devrine döndürmek" şeklindeki ifadelerin kendilerini aşağıladığını ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hassas süreç nedeniyle isimlerini gizli tutan yetkililer bu tür saldırgan mesajların İranlı liderleri anlaşma masasından uzaklaştırdığını vurguladı.

İki hafta önce başlayan ateşkes süreci taraflar arasındaki bu güven bunalımı ve yöntemsel anlaşmazlıklar nedeniyle kalıcı bir barışa dönüşemiyor.

TRUMP'IN 'ACELESİ YOK'

ABD güçlerinin Hint Okyanusu'nda İran petrolü taşıyan bir süper tankere el koyması ve İran'ın da misilleme olarak gemileri hedef alması bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.

Beyaz Saray yetkilileri bu sert tutumun İran’ı anlaşmaya zorlamak için gerekli olduğunu savunurken Avrupalı diplomatlar müzakerelerde son dönemde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini bildirdi.

Trump yönetimindeki bazı danışmanlar ablukanın bir süre daha devam etmesi gerektiğini çünkü İran’ın petrol ihraç edemediği için ekonomik olarak çöküşün eşiğine geldiğini düşünüyor.

Bu stratejiye göre ekonomik darboğaz İran'ı çok daha büyük tavizler vermeye mecbur bırakacak. Trump ise "Zaman baskısı altında olanların kim olduğunu biliyorsunuz. Eğer petrol akışını sağlayamazlarsa tüm altyapıları çökecek çünkü depolayacak yerleri kalmadı ve üretimi durdurmak zorunda kalacaklar" yorumunu yaptı.

'TEHDİTLER VARKEN MÜZAKERE OLAMAZ'

İran tarafında ise tepkiler gecikmedi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bu durumu bir "medya savaşı ve kamuoyuyla oynama çabası" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD ile müzakerelere açık olduklarını ancak mevcut şartların buna izin vermediğini dile getirdi.

Pezeşkiyan bu durumu "Uygulanan abluka ve savrulan tehditler gerçek anlamda yürütülecek müzakerelerin önündeki temel engelleri oluşturmaktadır" sözleriyle özetledi.

Geçtiğimiz hafta İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur görüşmeler İran'ın delegasyon göndermeyi reddetmesi üzerine iptal edildi. İran, ABD tavrını değiştirmedikçe görüşmelere başlayamayacağını yineledi.