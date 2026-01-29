Ortadoğu'da savaş rüzgarları eserken Ankara'da kritik bir görüşme için hazırlıklar başladı. Ankara, İran-ABD krizinde harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan gelecek bir mülteci akımına karşı hudut bölgesinde hazırlık yaptığını vurguladı.

MSB'nin hazırlıkları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın İstanbul’a kritik bir ziyarette bulunacak.

Diplomatların harekete geçtiği tek bölge ise Ankara değil. Washington'da da İran operasyonu destekleyen İsrail ve operasyonun bölgeyi kaosa sürekleyeceğini belirten Suudi Arabistan bu hafta içinde görüşecek.

ABD operasyonunun bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Diplomatlar, "geliyorum" diyen savaşı durdurmak için zamana karşı yarışıyor.

ARAKÇİ İSTANBUL'A GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln’un başını çektiği filoyu bölgeye sevk etmesi ve İran için "zamanın dolduğunu" söylemesi savaş çanlarını sesini yükseltti.

Türkiye arabulucu rolünü üstlenerek saldırı gerçekleşmeden sorunu çözmeyi planlıyor. Ankara bir süredir ABD’yi askeri müdahaleden vazgeçirmek için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapılacak görüşmelerde Türkiye’nin tutumu masaya yatırılacak.

Fidan’ın İran’ın istikrarının bölge için hayati olduğunu vurgulaması ve askeri bir adımın küresel risklerine dikkat çekmesi bekleniyor.

MSB HUDUTLARDA HAZIRLIĞA BAŞLADI

Bu esnada MSB de olası bir saldırıdan sonra gelecek mülteci krizine karşı hazırlık yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, İran’daki son gelişmeler sonrası sınır hattında tüm devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İran’daki gerilim ve Suriye’deki son durum ele alındı.

Açıklamada, Suriye’deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, bölgedeki birlik ve personelin hudut güvenliği için tüm tedbirleri aldığı ifade edildi.

Toplantıda SDG'nin Suriye'deki durumu da ele alındı. Suriye hükümetinin insani yardım koridoru açmasının olumlu bir adım olduğu kaydedildi.

Suriye’de kalıcı istikrar açısından kritik öneme sahip 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG’nin uzatılan ateşkesi ihlal etmesinin entegrasyon sürecini olumsuz etkilediği vurgulandı.

WASHINGTON'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Arakçi ve Fidan İstanbul'da konuşmaya hazırlanırken bu hafta Washington’da, İsrailli ve Suudi yetkililerle İran sorunun masaya yatıracak.

Görüşme, İsrail İran'a yapılması planlanan saldırıyı desteklerken ve Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran'a saldırıya karşı olduğunu açıkça belirttiği bir dönemde geldi.

Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman diplomasi trafiğini yönetmek üzere Washington’a gidiyor. Savunma Bakanı, ABD'li ve İsrailli yetkililerle bir araya gelecek.

Türkiye'de de İran'a yapılacak bir saldırıya önlemek için diplomatik çaba sürerken, Riyad son günlerde gerilimi düşürmek amacıyla ABD ve İran arasında aktif bir şekilde mesaj taşıyarak arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN KARŞI KARŞIYA

İsrail istihbarat şefi Shlomi Binder Pentagon ve CIA yetkilileriyle bir araya gelerek İran içindeki muhtemel hedeflere dair özel bilgileri paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyami Netanyahu, bu yılın başında "bu yıl güvenlik tehditlerinin sonra ereceğini" ve "İran'ın kurtuluşa ereceğine" dair açıklamalar yapmıştı. İsrail, ABD saldırısna tam destek veriyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a "Suudi Arabistan herhangi bir saldırı için kendi hava sahasının ABD tarafından kullanılmasına asla izin vermeyecektir" güvencesini verdi. Şu an için Washington ve Tahran arasında yürütülen ciddi bir müzakere süreci ise bulunmuyor.

Trump "Bu seferki saldırılar geçen seferkinden çok daha kötü olacak" diyerek Tahran’ı açıkça tehdit etti.

Buna karşı Beyaz Saray kaynakları ise Başkanın henüz nihai kararını vermediğini ve diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını belirtiyor.