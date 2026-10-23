Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, üniversite mezunlarının yurt dışına göç oranı yüzde 2,2'ye yükselirken, mezunların en çok tercih ettiği ülke Almanya oldu.

MEZUNLARIN İLK TERCİHİ ALMANYA

TÜİK verilerine göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024'teki seviyesinden yükselerek 2025 yılında yüzde 2,2 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 2,7, kadınlarda ise yüzde 1,8 oldu.

Lisans mezunlarının yurt dışına gitmek için en çok tercih ettiği ülke yüzde 22 ile Almanya olarak belirlendi. Almanya'yı yüzde 16,9 ile ABD, yüzde 10,5 ile Birleşik Krallık izledi. Hollanda ve Kanada ise yüzde 5,2'lik oranlarla sıralamada yer aldı.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ÖNE ÇIKTI

Yurt dışına göç eden mezunların bölümleri incelendiğinde, ülkelere göre farklı alanlar öne çıktı. Almanya'ya giden mezunlar arasında bilgisayar mühendisliği en büyük paya sahip oldu. Aynı bölüm, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı tercih eden mezunlar arasında da ilk sıralarda yer aldı.

ABD'ye göç eden mezunlarda elektrik-elektronik mühendisliği, Kanada'ya gidenlerde ise işletme bölümü öne çıktı.

BEYİN GÖÇÜNDE İLK SIRADA BİLİŞİM VAR

Eğitim alanlarına göre en yüksek beyin göçü oranı yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde görüldü. Bu alanı yüzde 4,8 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 3 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip etti.

Lisans programları arasında ise yüzde 13,1 ile moleküler biyoloji ve genetik ilk sırada yer aldı. İşletme mühendisliği yüzde 13, matematik mühendisliği yüzde 11 oranında beyin göçüyle öne çıktı.