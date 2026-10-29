Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üniversite mezunlarının mezuniyet sonrasında en kısa sürede işe girdiği lisans ve ön lisans programlarını resmi olarak duyurdu. Kayıtlara geçen verilere göre en hızlı iş imkanı sunan branşlarda istihdam süresi 2,4 aya kadar inerek mezuniyet sonrası bekleme sürecini neredeyse sıfırlıyor.

LİSANSTA EN HIZLI İSTİHDAM SAĞLAYAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Lisans kademesinde ilk sırayı dil ve konuşma terapisi bölümü aldı. Bu programdan mezun olan adayların iş gücü piyasasına katılımı ortalama 2,4 ay sürdü. Listenin ikinci sırasında ise 3,9 aylık ortalama yerleşme süresiyle tıp fakültesi mezunları bulunuyor. Özel eğitim, eczacılık ve ergoterapi alanları da mezunlarına bir yıl dolmadan istihdam kapısını açan lisans programları arasında yer alıyor.

ÖN LİSANS MEZUNLARI NE KADAR SÜREDE İŞ BULUYOR?

İki yıllık yükseköğretim kademesinde en hızlı atama ve işe başlama süreci polislik mesleğinde görüldü. Polis meslek eğitimi mezunları, okul bitiminden sonra ortalama 3 ay içinde doğrudan resmi görevlerine başladı. Ön lisansta optisyenlik, aşçılık ve kabin hizmetleri gibi teknik alanlarda ise işe giriş süreleri 9 ila 12 ay bandında gerçekleşiyor.

EN HIZLI İŞ BULUNAN BÖLÜMLERİN RESMİ LİSTESİ

TÜİK göstergelerine göre mezun olduktan sonra en kısa sürede istihdama dahil olunan lisans ve ön lisans bölümleri ile ortalama iş bulma süreleri şu şekilde sıralandı:

Lisans:

Dil ve konuşma terapisi: 2,4 ay

Tıp: 3,9 ay

Özel eğitim öğretmenliği: 4,4 ay

Eczacılık: 4,6 ay

Ergoterapi: 7,6 ay

Ön lisans:

Polis meslek eğitimi: 3 ay

Optisyenlik: 9,9 ay

Aşçılık: 10,8 ay

Eczane hizmetleri: 11,6 ay

Sivil havacılık kabin hizmetleri: 11,7 ay

Araştırma sonuçları; özellikle rehabilitasyon, terapi, klinik bakım ve emniyet hizmetlerinde uzmanlaşan bireylerin iş arama süreçlerinin çok daha kısa sürdüğünü belgeliyor. Genel üniversite mezuniyet ortalamalarının aksine bu branşları tamamlayan adaylar, diplomalarını aldıktan kısa bir süre sonra istihdam zincirine dahil oluyor.