İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar diploma iptaline ilişkin sessizliğini bozdu.

"GÜNCEL ADRES YOK"

İptal kararının neden 50 gündür tebliğ edilmediği sorusu üzerine konuşan Zülfikar, "Nüfus numarası ve güncel adres olmadığı için 28 kişinin güncel adresleri soruldu, tebligat adresleri bekleniyor. Bilgileri olanlar için iptaller geçen hafta başladı" dedi.

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi tebligat gönderilememesinin gerekçesi olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kendilerine iletmemesini gösteriyor.

TOPU İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ATTI

İstanbul Üniversitesi, 50 günlük süre için İçişleri Bakanlığı'nı işaret ederken, "İptal kararı Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için mi verildi?" sorusuna ise "Üniversitelerin günlük tartışmalarda olması ve bilimsel kalması önemli" yanıtını verdi.

YÜKSEK LİSANS SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Prof. Dr. Zülfikar ayrıca kararın siyasi sonuçları olduğu sorusuna ve İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki yüksek lisans diplomasına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.