Ali MACİT

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesine dayanak yapılan inceleme raporunu imzalayan bazı akademisyenlerin siyasi iktidarla bağlantıları ortaya çıktı.

AKP’Lİ BAŞKANA DANIŞMAN

İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını yok sayan 8 sayfalık “İnceleme Raporu”nu hazırlayanlardan İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünün tiyatro akademisyeni Doç. Dr. Yasin Çetin, daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘danışmanı’ olarak atanmıştı. 3 Haziran 2020’de bu göreve gelen Çetin, AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde aynı zamanda Kültür Sanat Şube Müdürlüğü de yaptı. AKP döneminde Beykoz Belediyesi’ne de danışmanlık veren Çetin, İBB’yi AKP’nin yönettiği dönemde Şehir Tiyatroları’nın repertuvar kurulu üyesi olarak görev yaptı.

BİLGİLER GİZLENMİŞ

Diplomayı inceleyen bir başka isim olan Doç. Dr. Şeref Buğra Tunçer, İstanbul Üniversitesi internet sitesinde, “Onkoloji Enstitüsü, Teşhis Tedavi Ve Bakım Hizmetleri”nde görevli gözüküyor. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Kanser Genetiği bölümünde yaptığı kayıtlı ama nedense lisans bilgileri gizlenmiş. Buna ilişkin bir kayıt ne İstanbul Üniversitesi’nde, ne de YÖK’te var, konuyu bilenlere göre, kendisi tıp doktoru değil, muhtemelen lisans eğitimi kimya veya biyoloji.

Heyetteki üçüncü isim Prof. Halil İbrahim Sarıoğlu ise 40 yıl önce Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ancak İktisat fakültesine geçip, iş ve sosyal güvenlikte uzmanlaştı.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Bu rapora dayanarak diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi’nin Yönetim Kurulu ise şu üyelerden oluşuyor:

Rektör Prof. Osman Bülent Zülfikar, Rektör Yardımcıları Prof. Levent Şahin, Prof. Cemil Kaya, Prof. Gülsüm Ak, Prof. Yahya Güldiken ve Dekan Profesörler Tufan Tükek, Fethi Gedikli, Sevtap Kadıoğlu, Tansel Ak, Mahmut Cüneyt Yenigün, Sevda Süzgeç Selçuk, Uğur Erdemir, Adem Esen, Levent Şahin, Melek İşinibilir Okyar, Yaşar Düzenli, Mehmet Adak, Yüksel Demir, Ayfer Aydın, Şadi Evren Şeker, Haluk Zülfikar, Ufuk Emekli, Cem Gazioğlu.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Yönetim Kurulu Üyelerinden rektör yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya’nın eşi Hülya Kaya şu anda Yalova Valisi. Hülya Kaya, AKP’li Kadir Topbaş döneminde Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Yönetim kurulunun üyelerinden bir diğeri de Prof. Dr. Levent Şahin. Kendisi Erdoğan’a, ‘Reis gerçekten çok büyük adamsın daha uzun yıllar ülkemizin başında olursun’ diye sosyal medya paylaşımı yapmıştı.