Son iki yılda artan maliyetler ve dolar bazında yüzde 60’a kadar yükselen fiyat farkı ile istihdam ve kapasite kullanım oranlarında ağır darbe alan tekstil ve hazır giyim sektörü dipten dönüş için 2026 sonuna işaret etti. 2022’de 21.2 milyar dolar olan hazır giyim ihracatı 2024’te 17.9 milyar dolara kadar gerilerken, son açıklanan şubat verisi ile istihdam tekstil ve hazır giyimde 1 milyonun altına düştü. Üreticilerin artık bu şartlar altında ayakta kalamayacağını kaydeden sektör temsilcileri, ‘enflasyonun faturasını biz ödedik’ derken, bazı markaların da Türkiye’den çıkış yoluna girdiğini aktardı.

İstihdamın 1 milyonun altına düştüğünü ve dip seviyede olduğunu, artık buradan sonra rekabet gücünü artıracak şartların oluşması gerektiğini kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz “Kurlardaki artışın devam etmesi destek olacaktır. Faizlerde bundan sonra artış olmaması gerekiyor. Belli bir süreden sonra düşüşlerin tekrar başlaması gerekiyor. Faizin artışı zaten yüksek finansman maliyetlerini daha da artıracak. Finansman maliyetleri en büyük sorunumuz. Enflasyonun faturasını bizler ödedik. Sektörün de kapasitesinin yüzde 30’u atıl. Siparişler olmadığı için atıl bekliyor” dedi.

TOPARLANAMIYORUZ

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise bu yıl sektörün ihracattaki kaybı telafi etmesinin imkansız olduğunu belirterek, “2024 başından bu beri böyle. 2025’te toparlayacağız dedik olmadı. 2026’da toparlayacağız diyoruz o da olmuyor. Bu ekonomik politika ile döviz kurunun artacağını düşünmüyorum. 2026’da siparişler belki artmaya başlar ama bizim eski hale gelmemiz 2026 sonunu bulur” dedi.

Kur' da kurtarmıyor

Artık sektör açısından herhangi bir kur seviyesinin de kurtarıcı olamadığını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Artık dolar 40-45 TL olsun, işimiz düzelir diyebileceğimiz bir rakam kalmadı. Bu sene hazır giyim adına ihracattaki yüzde 10 düşüş bile başarı inşallah kafa kafaya geliriz. Artış imkansız, enflasyon tutulursa girdilerimiz artmazsa dibi gördük diyebiliriz, eksiyi kapatma şansımız yok bence. Hazır giyimi hiç bırakmamız gereken bir ülkeyiz” dedi.

Maliyetler 2.7 kat arttı sektör ayakta kalamaz

Deprem bölgesi olan Adıyaman ve İstanbul’daki yatırımları ile ön plana çıkan Gelişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, maliyetlerinin 2.7 kat arttığını ve artık sektörün bu şekilde ayakta kalamayacağını belirtti. Kendilerinin de üretim yaptığı bazı markaların Türkiye’den çıkma kararı aldığını aktaran Akçay, şöyle devam etti “Deprem bölgesindeki yatırımımızı 750 kişiye göre yapmıştık ama şimdi 380’lerde ve daha da aşağıya çekeceğiz. İstanbul’da da 700 kişilik bir çalışanımız vardı. Şu anda 550 çalışanımız vardı belki bunu da 200 kişiye indirmeyi planlıyoruz. Dolar bazında 2.7 katlık bir maliyet artışı var. Böyle sektörün ayakta kalabilmesi mümkün değil. Gelecek yıl siparişleri kesen markalar olacak.”